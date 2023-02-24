Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта

МИД Китая опубликовал на своем сайте документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса», о разработке которого стало известно на этой неделе. Он состоит из 12 пунктов, которые, по мнению властей КНР, необходимо выполнить для решения украинского конфликта. В числе прочего Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран.

«[Следует] отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их», – говорится в документе.

Также КНР призывает прекратить огонь, подчеркивая, что «в войнах нет победителей», и отмечает, что «всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, не допустить обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса». Подчеркивается необходимость поддерживать возобновление прямого диалога России и Украины и способствовать деэскалации.

Еще один пункт документа – призыв начать мирные переговоры, так как это «единственный реальный выход из украинского кризиса». Другие страны Китай призывает помочь Москве и Киеву «открыть дверь для политического урегулирования», а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров.

Также Китай выступил против политизации мировой экономики и применения ее в качестве оружия, призвал разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских лиц и военнопленных, поддерживать безопасность атомных электростанций, обеспечить вывоз украинского зерна и прекратить политику односторонних санкций.

Напомним, на этой неделе с визитом в Москву приезжал руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, однако отмечалось, что ни с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, ни с Президентом России Владимиром Путиным он не обсуждал план Китая по урегулированию конфликта. При составлении плана Пекин также не проводил переговоры с Киевом. После того, как Ван И анонсировал публикацию плана, Госдеп подчеркнул, что заранее относится к нему скептически из-за поддержки Пекином Москвы.