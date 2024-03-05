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На саммите в Казани могут утвердить список стран — партнеров БРИКС
На саммите БРИКС в Казани могут определить список стран — партнеров объединения и утвердить параметры его дальнейшего пополнения. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник Президента России Юрий Ушаков.
По его словам, разработка критериев и рассмотрение кандидатур уже ведутся.
«И сами эти критерии, и конкретный список возможных партнеров должны быть согласованы всеми членами БРИКС и представлены на утверждение саммита в Казани», — заметил председатель оргкомитета по председательству РФ в объединении.
Ушаков объяснил, что по мере взаимодействия в рамках различных механизмов БРИКС партнеры могут подать заявки на полноценное членство.
Саммит БРИКС, напомним, состоится в Казани в октябре 2024 года по предложению Президента России Владимира Путина. Это главное событие российского председательства в объединении.
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