На саммите в Казани могут утвердить список стран — партнеров БРИКС

На саммите БРИКС в Казани могут определить список стран — партнеров объединения и утвердить параметры его дальнейшего пополнения. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник Президента России Юрий Ушаков.

По его словам, разработка критериев и рассмотрение кандидатур уже ведутся.

«И сами эти критерии, и конкретный список возможных партнеров должны быть согласованы всеми членами БРИКС и представлены на утверждение саммита в Казани», — заметил председатель оргкомитета по председательству РФ в объединении.

Ушаков объяснил, что по мере взаимодействия в рамках различных механизмов БРИКС партнеры могут подать заявки на полноценное членство.

Саммит БРИКС, напомним, состоится в Казани в октябре 2024 года по предложению Президента России Владимира Путина. Это главное событие российского председательства в объединении.