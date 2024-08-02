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МИД Венесуэлы: Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС, который в октябре состоится в Казани. Об этом министр иностранных дел Иван Хиль написал в своем Х ( бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).
«Президент [России] Владимир Путин приглашает Президента Николаса Мадуро на саммит лидеров стран БРИКС+», — сказал глава внешнеполитического ведомства и опубликовал письмо российского лидера к Мадуро.
В прикрепленном документе говорится: «В качестве действующего председателя БРИКС приглашаю Вас на встречу лидеров стран-участниц этого объединения в формате „аутрич“/ „БРИКС плюс“. Мероприятия в таком расширенном составе состоятся в Казани 23-24 октября 2024 года».
Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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