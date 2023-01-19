В качестве военной помощи Великобритания направит Украине 600 самонаводящихся ракет Brimstone, разработанных для использования британскими военно-воздушными силами. Об этом во время посещения эстонского пункта дислоцирования многонационального батальона НАТО в городе Тапа заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону военных действий, которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя», – приводит слова главы британского оборонного ведомства ТАСС.

Ранее телеканал CNN также сообщал, что Вашингтон может в скором времени объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, страны Запада начали выделять огромные средства и снабжать киевский режим вооружением. Российский лидер не раз отмечал, что «накачивание» вооружением не способствует разрешению украинского конфликта, а только затягивает его.