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Политика
18 января 2023  22:00

CNN: Вашингтон может объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву

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В ближайшие дни Соединенные Штаты могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но Вашингтон пока не планирует передавать запрашиваемые Киевом танки. Об этом CNN рассказали американские чиновники, знакомые с планами, сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни, – передает телеканал. – Но Киев просит современные танки – запрос, который США пока не собираются удовлетворять».

Отмечается, что Белый дом на фоне союзников, которые объявили, что передадут Киеву танки, ведет себя более осторожно в вопросе предоставления военной помощи киевскому режиму.  

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Штаты могут объявить о новом пакете помощи к концу этой недели

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