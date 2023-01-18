CNN: Вашингтон может объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Киеву

В ближайшие дни Соединенные Штаты могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но Вашингтон пока не планирует передавать запрашиваемые Киевом танки. Об этом CNN рассказали американские чиновники, знакомые с планами, сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни, – передает телеканал. – Но Киев просит современные танки – запрос, который США пока не собираются удовлетворять».

Отмечается, что Белый дом на фоне союзников, которые объявили, что передадут Киеву танки, ведет себя более осторожно в вопросе предоставления военной помощи киевскому режиму.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Штаты могут объявить о новом пакете помощи к концу этой недели