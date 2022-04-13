Великобритания с 14 апреля запретит импорт стали и железа из России

Власти Великобритании с 14 апреля запретят импорт российского железа и стали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Отмечается, что королевство также перестанет поставлять в Россию продукцию, необходимую для некоторых передовых технологических отраслей.

«С завтрашнего дня мы запретим импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — подчеркнула глава МИД Британии.

Отказ от импорта из России некоторой продукции был анонсирован еще 6 апреля. В тот же день началась процедура перераспределения российских и белорусских квот на импорт стали, чтобы избежать ее дефицита на британском рынке. В Лондоне опасаются дефицита двух категорий продукции: горячепрокатной листовой стали и полос, а также стальной арматуры.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать антироссийские санкции. Путин позднее заявил, что ограничения США и Евросоюза привели к небывалому росту цен и кризису на Западе, о чем сообщал «Татар-информ».