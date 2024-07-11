Великая стена безопасности: МЧС РФ и Китай разрабатывают новые методы предупреждения ЧС

11 июля в Казани глава МЧС России Александр Куренков провел важные встречи с представителями спасательных служб Китая и ОАЭ. Ключевой темой переговоров стало усиление взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На встрече с китайским коллегой, министром Ван Сянси, особое внимание было уделено обмену данными космического мониторинга. Этот вопрос приобрел особую актуальность после того, как Китай оказал существенную помощь России во время весенних наводнений, предоставив ценные спутниковые снимки.

«Регулярный обмен данными космического мониторинга значительно повысит нашу способность противостоять стихийным бедствиям, особенно в приграничных районах», - подчеркнул Куренков.

Сейчас обе страны работают над созданием регламента информационного взаимодействия, что позволит формализовать и оптимизировать процесс обмена данными.

Кроме того, российская сторона выразила готовность поделиться опытом в области авиационного пожаротушения, предложив обучить китайских пилотов работе на самолетах Ил-76.

Важным шагом в развитии сотрудничества станут совместные учения России, Китая и Монголии, запланированные на август следующего года в Хабаровске. Эти учения позволят спасателям трех стран отработать навыки реагирования на типичные чрезвычайные ситуации.

В процессе переговоров с представителем ОАЭ Обейдом Аль-Шамси обсуждалось участие арабской страны в международных организациях по защите от природных опасностей. Куренков отметил эффективность совместной работы в Сирии, Турции и Ливии, где сотрудничество помогло снизить количество жертв и уменьшить ущерб от ЧС.

Глава МЧС России также предложил расширить сотрудничество в сфере образования, выразив готовность российских специалистов обучать иностранных коллег. В свою очередь, ОАЭ рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей.