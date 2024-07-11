«На судне взрыв!»: главам МЧС стран БРИКС показали, как спасают людей в Казани

Гостям продемонстрировали оборудование, которое используют татарстанские спасатели, в том числе при чрезвычайных ситуациях на воде Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Два судна столкнулись в акватории Казанки»

В Казани для глав МЧС стран БРИКС устроили показ спасательной техники и учения на воде. Гостям продемонстрировали оборудование, которое используют татарстанские спасатели, в том числе при чрезвычайных ситуациях на воде.

На реке Казанке развернулось настоящее представление: тушение пожара на судне, спасение утопающих и борьба с разливом нефти. В ход пошли катера, лодки и даже вертолет МЧС.

По сценарию, в службу «112» сообщили о столкновении двух судов. С первого в воду упали два человека, на втором вспыхнул пожар. Капитан горящей лодки прыгнул за борт, спасаясь от огня. Один из пассажиров другой лодки, падая в воду, получил травму и начал тонуть.

По сценарию, в службу «112» сообщили о столкновении двух судов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ведущая объяснила главам чрезвычайных ведомств стран БРИКС: «Учитывая необходимость оказания реанимационной помощи людям в воде и тушения пожара на судне, собрана межведомственная группа на базе катера “Лидер-12 ПМ”. В нее входят спасатели, инспекторы маломерных судов, пожарные и врачи медицины катастроф».

«Лидер-12 ПМ» — многофункциональный катер для спасения на воде, тушения пожаров, патрулирования и обеспечения водолазных работ. Он оснащен медицинским модулем, пожарным оборудованием и специальной платформой на уровне воды для подъема людей.

Спасатели на жестко-корпусной надувной лодке подобрали двух пострадавших из воды. Ведущая отметила, что в таких ситуациях важно подходить к утопающим осторожно, чтобы не создать волну. Спасенных доставили на «Лидер-12 ПМ» для оказания помощи.

«Медицинский модуль катера оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и устройством для мониторинга жизненных показателей», — добавила ведущая.

Спасенных доставили на «Лидер-12 ПМ» для оказания помощи Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Эти учения – мой первый и хороший опыт»

Пожарные из экипажа «Лидера-12 ПМ» приступили к тушению горящего судна. На помощь прибыл еще один катер — «КС-110-39». Он создал водяную завесу, защищая первое судно от жара пламени.

«Внезапно на аварийном корабле прогремел взрыв. Пламя усилилось, и еще один пассажир прыгнул за борт. На помощь вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8 МТВ-1. Они заметили в воде человека, зовущего на помощь», — продолжила ведущая.

На помощь вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8 МТВ-1 Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вертолет завис в трех метрах над водой. Спасатели прыгнули вниз и поддерживали пострадавшего на плаву до прибытия катера.

После тушения пожара выяснилось, что один человек утонул. Четверо водолазов провели поиск и подняли тело на спасательный катер.

При столкновении судов произошел разлив нефти. Спасатели оперативно установили боновые заграждения, предотвратив распространение загрязнения по реке.

«Эти учения стали для меня первым и очень полезным опытом. Наше сотрудничество эффективно не только для России, но и для Эфиопии. Мы планируем проводить больше таких мероприятий», – поделился с журналистами впечатлениями Еляс Мелаку Фелеке, полномочный министр посольства Эфиопии в России

В завершение гостям устроили водную экскурсию, показав главные достопримечательности Казани.