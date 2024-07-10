Безопасность и взаимопомощь: зачем в Казань приехали главы МЧС России, Китая и Индии

В Казани проходит совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Мероприятие открыли Рустам Минниханов и Александр Куренков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитая промышленность предполагает высокий уровень рисков

Представители чрезвычайных служб будут обмениваться опытом по актуальным вопросам развития национальных систем борьбы с катастрофами в течение двух дней.

Мероприятие открыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков.

«Отрадно, что, несмотря на непростую обстановку, вы нашли время и возможность приехать в нашу республику. У вас есть возможность ознакомиться с историей республики, где мирно живут представители более 170 национальностей, бережно сохраняя традиции мировых культур. Год от года крепнут и развиваются принципы добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия», – сказал Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что республика известна в стране и во всем мире как центр нефтедобычи, нефтепереработки, а также как один из ключевых игроков в нефтехимии, машиностроении и авиастроении. Помимо этого, он отметил, что Татарстан – это научный и образовательный центр, а также один из лидеров сельскохозяйственного производства.

«Все это, в свою очередь, предопределяет высокий уровень техногенных и природных рисков. В Татарстане накоплен значительный опыт в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного характера. У нас есть современная пожароспасательная техника и, главное, человеческий потенциал с высоким профессиональным знанием. Успешно реализуются республиканские программы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Современные условия требуют от нас по-новому взглянуть на всю систему гражданской обороны. Важно, что в такое время государства БРИКС усиливают взаимодействие», – обратил внимание Раис Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что российское председательство в организации в 2024 году проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Рустам Минниханов назвал важным политическим и экономическим событием предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС в октябре этого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно поэтому мы особо заинтересованы в дальнейшем совершенствовании международного взаимодействия в сфере комплексной безопасности как одного из ключевых направлений спектра позитивного партнерского сотрудничества. Отмечу, что Татарстан имеет колоссальный опыт организации и проведения мероприятий международного уровня. Казань по праву считается спортивной столицей страны, республика стала крупным притягательным туристическим центром. Кроме того, Татарстан активно участвует в реализации национальных проектов и стратегических инициатив», – продолжил Рустам Минниханов.

Важным политическим и экономическим событием он назвал предстоящую встречу в Казани глав государств БРИКС в октябре этого года.

«Надеемся, что ваш приезд в Татарстан будет способствовать продолжению и развитию вашей созидательной работы, направленной на углубление профессиональных контактов и совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов в сфере безопасности», – подытожил Раис Татарстана.

«С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировую арену растет»

Глава МЧС России Александр Куренков напомнил участникам об истории создания БРИКС и о том, что в этом году к объединению присоединились новые страны: Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Александр Куренков отметил огромный потенциал БРИКС.

«С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировую арену растет. Появившийся в 2006 году по инициативе нашей страны, сегодня БРИКС приобрел свой уникальный характер не только в плане географии, но и в культурно-цивилизационном отношении. Это объективный процесс, поскольку входящие в объединение государства обладают поистине огромным политическим, экономическим, научным и людским потенциалом», – сказал он.

Александр Куренков напомнил участникам об истории создания БРИКС и о том, что в этом году к объединению присоединились новые страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, у участников БРИКС есть все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, а также улучшения благосостояния населения.

«Важнейшее место в данной деятельности занимает тематика защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности. Особую актуальность это приобретает с учетом возрастающих рисков природного и техногенного характера, вооруженных конфликтов и миграционных кризисов. В этой связи взаимодействие стран БРИКС на уровне чрезвычайных ведомств является важным аспектом формирования стратегических инициатив, направленных на развитие системы комплексной безопасности и взаимопомощи», – дополнил глава МЧС России.

Куренков отметил, что МЧС России готово работать над совместными стандартами для обмена информацией по линии дежурных служб стран БРИКС.

«В рамках работы в формате БРИКС МЧС России выступает за развитие национальных систем, направленных на предотвращение стихийных бедствий и ликвидацию их последствий, а также укрепление их взаимодействия. Мы готовы работать над совместными стандартами для обмена информацией по линии дежурных служб, развивать систему мониторинга природных опасностей, а также информирования и раннего оповещения о стихийных бедствиях. Эти аспекты отражены в тексте казанской декларации, которую мы планируем сегодня утвердить», – сказал он.

«БРИКС приобрел больше веса и влияния в международных делах»

Тепло поприветствовал коллег министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси. Он отметил, что очень рад принять участие в заседании руководителей ведомств стран БРИКС в Казани.

«В прошлом году мы уже встречались в Южной Африке, и спустя менее чем год мы снова встречаемся в Казани, что не может не радовать. Прежде всего, от имени министерства по реагированию на чрезвычайные ситуации Китая выражаю благодарность министру Куренкову и другим российским коллегам за организацию этого мероприятия, а также горячо приветствую руководителей ведомств стран БРИКС», – сказал Ван Сянси.

Ван Сянси отметил, что очень рад принять участие в заседании руководителей ведомств стран БРИКС в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что в 2022 году в объединении БРИКС председательствовал Китай. Тогда председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что БРИКС должен расширять сотрудничество, принять в свой состав новых членов и таким образом увеличить потенциал организации.

«Все стороны откликнулись на этот призыв, провели консультации, и в 2023 году на саммите лидеров БРИКС в Йоханнесбурге было принято важное политическое решение – принять в состав объединения БРИКС новых участников. Расширение состава организации БРИКС придало ей большую представительность. БРИКС приобрел больше веса и влияния в международных делах. Это стало новой вехой в истории развития БРИКС, а также своего рода сборной точкой для стран Глобального Юга», – отметил Ван Сянси.

Министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР в своей речи упомянул большинство мероприятий, проведенных Россией в 2023 и 2024 годах. Он также отметил, что Россия поддерживает дух БРИКС и продвигает всестороннее сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Так, в феврале этого года стороны провели совместную тренировку по обмену информацией по линии центров управления в кризисных ситуациях и изучили российский опыт сбора, анализа и обработки информации. Этот опыт пригодится для организации реагирования в случае будущих чрезвычайных ситуаций. В апреле этого года наши специалисты приняли участие в заседании шестой рабочей группы стран БРИКС, обменялись опытом по вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам формирования спасательных сил. А в конце мая этого года в Москве специалисты стран БРИКС смогли наблюдать за комплексными учениями, которые состоялись в России, и ознакомиться с российским опытом координации всех спасательных служб по организации реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации», – сказал министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси.

По его словам, все эти мероприятия придали новый импульс развитию стран БРИКС. А для общего мирового дела по борьбе с бедствиями по всему миру теперь есть пример взаимодействия БРИКС. Глава ведомства указал на то, что чрезвычайные природные ситуации по всему миру встречаются все чаще: ураганы, наводнения, засухи носят все более масштабный характер. Одновременно с этим в мире, по его словам, продолжается урбанизация и индустриализация, а цепочки поставок и производства становятся все более сложными. Все это требует от чрезвычайных ведомств стран БРИКС большей готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению безопасности.

По итогам переговоров участниками БРИКС была принята Казанская декларация Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главы МЧС стран БРИКС приняли Казанскую декларацию

«В Китае вопросам предупреждения и ликвидации ЧС уделяется первостепенное внимание. Председатель Си Цзиньпин отмечает, что нам необходимо придерживаться принципа, в рамках которого жизнь человека ставится превыше всего. Он также выдвинул принцип реформирования чрезвычайного ведомства, по которому осуществлен переход от реагирования на отдельные чрезвычайные ситуации к комплексному предупреждению ЧС и реагированию на них», – сообщил Ван Сянси.

По его словам, в Китае перешли от снижения ущерба от бедствий к снижению риска их возникновения. Он отметил, что в ходе проведенных реформ в последние годы было выстроено интегрированное объединенное ведомство. Повышена возможность реагирования на чрезвычайные ситуации, а также создана научно-исследовательская и правовая база для предупреждения и ликвидации ЧС.

«Китай продолжает развитие по пути строительства сильной державы и процветающего общества, мы связываем вопросы развития и обеспечения безопасности. Качественно обеспечивая безопасность, мы создаем возможность для качественного развития», – подытожил он.

По итогам переговоров участниками БРИКС была принята Казанская декларация. Закреплена готовность стран объединения продолжить межгосударственное сотрудничество по ключевым вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частности, китайские коллеги выразили заинтересованность в российском опыте применения пожарных поездов. В ближайшее время МЧС России поделится технологиями и методиками в этой сфере.

Завтра представители иностранных делегаций ознакомятся с российской пожарно-спасательной техникой и оборудованием, а также оценят возможности подразделений МЧС России. Пройдут показательные учения с элементами боевого развертывания и проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии. На акватории реки Казанки будет ликвидирован «условный» пожар на судне.

В следующем году председательствующая роль в БРИКС перейдет к Бразилии.