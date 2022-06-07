Ведущим Сабантуя в Менделеевске станет «золотой голос Татарстана» Филюс Кагиров

Сабантуй в Менделеевске пройдет 11 июня. Мероприятия начнутся в 9 часов утра на ипподроме, а закончатся большим концертом, который будет вести «золотой голос Татарстана» Филюс Кагиров, и награждением абсолютного батыра. С запланированными развлечениями жителей муниципалитета ознакомил во время онлайн-трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Традиционно Сабантуй начнется на ипподроме со скачек. Но в этом году они будут разнообразнее — например, будут скачки на пони, на качалках (колесницах). Мы увеличили в этом году призовой фонд скачек и, соответственно, количество участников. Так что зрелище будет более интересным», — пообещал Беляев.

Забеги лошадей рысистых пород, запряженных в так называемые качалки (иначе — колесницы), пройдут в Менделеевске впервые, подчеркнул заместитель главы района по социальным вопросам Константин Макаров. «Это достаточно сложный спорт. Кроме того, мы запланировали шуточный забег на пони. Пони интересные животные: не всегда бегут туда, куда их направляют», — отметил он.

С 10 часов на местном майдане с трансляции народных мелодий начнутся увеселительные мероприятия, в которых смогут поучаствовать гости Сабантуя, причем не только в качестве зрителей. В 11.30 праздник будет официально открыт с фанфарами, пройдет парад сельхозпредприятий района, проедут повозки с фольклорными коллективами. Следом, в 11.45, начнется пролог — театрализованная постановка, представление продлится до 12.40.

В полдень состоится общая молитва, которую проведет имам-мухтасиб Ирек Нуриев, а затем глава района Радмир Беляев поздравит гостей Сабантуя. Официальная часть завершится церемонией награждения батыров сева и вручением подарков аксакалам.

Потом с 13 до 15 часов менделеевцев ждет праздничный концерт. Его будет вести и, конечно, споет сам представитель татарской эстрады Филюс Кагиров. «Мы пригласили выступать „золотой голос Татарстана” — Филюса Кагирова. И если раньше Сабантуй у нас был до 12 часов, то в этом году он продлится до 16 часов. Филюс Кагиров будет вести нашу концертную программу», — анонсировал Радмир Беляев.

Для национальной борьбы корэш отвели два часа — с 13.30 до 15.30. В это же время на майдане будут проводиться другие национальные игры, после чего состоится награждение победителей. «Традиционно по итогам состязаний мы выберем абсолютного батыра. Для него мы подготовили самого крупного барана, который есть в нашем районе, и 100 тыс. рублей», — добавил глава Менделеевского района.

Даты празднования Сабантуя в Татарстане ранее утвердил Президент РТ Рустам Минниханов. В Казани лейтмотивом праздника плуга станет образ матери, о чем сообщал «Татар-информ».