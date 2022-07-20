Финляндия ограничила возможность покупки земельных участков для россиян

Власти Финляндии ужесточили ограничения на приобретение земельных участков, в том числе и для россиян. Меры принимаются под предлогом обеспечения национальной безопасности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

Он напомнил, что с 2020 года для лиц, которые не являются гражданами ЕС, и компаний, более 10% капитала которых принадлежат представителям стран, не входящих в Евросоюз, для покупки участков необходимо получить лицензию от Минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — уточнил собеседник агентства

По его словам, Москва изначально считала такие меры административным барьером, в особенности для российских компаний, активно работающих на востоке Финляндии. Теперь же, прикрываясь национальной безопасностью, финские власти еще больше ограничили возможности для них.

Логинов также напомнил, что жители приграничных регионов России, к примеру Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии, владеют недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.

Напомним, что Финляндия начала ужесточать санкции против России, связанные с проведением спецоперации на Украине. Так, физлицам уже запретили ввозить нефтепродукты в канистрах и прочих емкостях, затем ограничения коснулись и крепкого алкоголя.

Кроме того, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В беседе с финским лидером Саули Ниинисте Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционного нейтралитета может стать большой ошибкой для обеих стран-кандидатов.