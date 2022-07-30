«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за один евро

Немецкая компания OBI 27 июля закрыла сделку по продаже шести юридических лиц своей российской сети гипермаркетов местным инвесторам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, сумма сделки составила всего один евро. На первом этапе 40% долей в шести фирмах должны перейти группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а оставшиеся 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.

Один из источников газеты уточнил, что Лиокумович дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group частично владеет OBI. Знакомые предпринимателя называют его «профессиональным переговорщиком».

При этом различным структурам OBI в России поданы иски примерно на 1 млрд рублей. По оценке одного из осведомленных лиц, в компанию потребуется вложить около 4 млрд рублей, чтобы отдать долги и вернуться к нормальной операционной деятельности. Он предположил, что новым владельцам придется закрыть большинство региональных магазинов из-за расходов на логистику и отказа арендодателей идти на уступки по договорам.

Как и многие другие зарубежные компании, после начала специальной военной операции на Украине сеть OBI решила приостановить работу в России. В начале марта магазины компании в стране закрылись.

Однако в апреле OBI объявила о постепенном открытии всех гипермаркетов на территории РФ, включая региональные. В этом же месяце стало известно и о планах группы инвестиционно-строительных компаний MAX приобрести российский бизнес немецкой сети.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ, а также оказывать украинской стороне различную помощь.