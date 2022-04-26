В России снова откроются гипермаркеты OBI

Сеть OBI объявила об открытии всех гипермаркетов в России до конца майских праздников. Первым из всех возобновит работу московский магазин на Ходынском Поле — 27 апреля. Об этом, ссылаясь на заявление компании, сообщает ТАСС.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении.

Планируется, что работа магазинов восстановится поэтапно. Сначала — к 1 мая — они откроются в Москве и Санкт-Петербурге, следом — в регионах. Ожидается, что до 11 мая к работе в прежнем режиме вернутся все 27 гипермаркетов.

В компании уточнили, что начнут работать сайт и мобильное приложение OBI, однако пока только в качестве информационного ресурса. Сроки возобновления работы онлайн-магазина пока неизвестны.

Многие зарубежные компании и бренды заявили об уходе с российского рынка либо приостановке деятельности после начала спецоперации на Украине и последовавших вслед за этим санкций.

Напомним, что о начале специальной военной операции 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.