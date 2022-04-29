«OBI — туда и обратно»: приключения строительного гипермаркета в Татарстане

Сеть гипермаркетов OBI объявила о возвращении в Россию. Для местного бизнеса немецкой сети уже нашелся новый владелец

Фото: Ильгизар Вахитов

Сеть гипермаркетов OBI объявила о возвращении в Россию. Для местного бизнеса немецкой сети уже нашелся новый владелец. О том, когда заново откроется казанский магазин, а также об истории ритейлера в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

Что происходит?

Накануне туман, нависший над судьбой гипермаркетов OBI в России, наконец развеялся: местный бизнес немецкой сети решила приобрести «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX». Предприятие, решившееся на покупку OBI, специализируется на строительстве фитнес-центров и спа-комплексов. Компанией владеет Илья Колобков, который указан также как совладелец Московского института экзистенциальных исследований и строительной компании «Самис».

Строительный ритейлер также озвучил даты открытия всех гипермаркетов сети в России. Первым уже возобновил работу московский магазин на Ходынском поле — это произошло 27 апреля. В регионах, включая Татарстан, магазины откроются до 11 мая.

По данным источника «Татар-информа», казанский OBI откроется до 7 мая. Собеседник нашего издания отметил, что «магазин проработает в прежнем формате некоторое время, а затем произойдет ребрендинг». Предполагается, что он будет переименован и начнет работать под новой вывеской.

По данным источника «Татар-информа», казанский OBI откроется до 7 мая Фото: Ильгизар Вахитов

Из-за военной операции, которую начала Россия на территории Украины, головной офис OBI объявил о приостановке работы в РФ. С 8 марта российский сайт компании перестал работать, гипермаркеты закрылись 18 марта.

Сообщалось, что местные магазины OBI якобы попытались продолжить работу, несмотря на решение о закрытии сети в РФ. Правда, спустя несколько часов работы немецкая сторона отключила серверы и кассы перестали функционировать. Официально в OBI эту информацию не подтверждали.

OBI в Татарстане

Первые российские магазины OBI открылись в 2003 году в московских ТЦ «Мега». Спустя два года открылся казанский гипермаркет, ставший третьим в стране магазином этой DIY-сети. Общая торговая площадь OBI в Казани составляла 12 тыс. квадратных метров, причем 1/3 площади приходилась на необычный по тем временам садовый центр.

В первые годы OBI в Татарстане работало в рамках франчайзингового договора между компаниями «ОБИ Россия» и местной сетью «Евроинтерьер» Марата Ахунова. В 2013 году, после разорения «Евроинтерьера», немецкий DIY-ритейлер решил взять казанский гипермаркет под свой полный контроль, выкупив у местных бизнесменов долю в 42%.

В ноябре прошлого года местный «гипермаркет для ремонта и дачи» переехал из «Меги» в отдельное здание рядом с ТЦ Фото: Ильгизар Вахитов

В ноябре прошлого года местный «гипермаркет для ремонта и дачи» переехал из «Меги» в отдельное здание рядом с ТЦ. Предположительно решение о переезде было принято на фоне коронавирусных ограничений, включавших в себя закрытие торговых центров: ритейлер якобы не хотел зависеть от режима работы «Меги».



На освободившейся площади в казанском ТЦ «Мега» планировалось открыть кинотеатр «Каро». Вопрос о том, будет ли реализован этот проект, пока остается открытым: российские владельцы кинотеатров предупредили, что из-за недостатка фильмов в течение пары месяцев их выручка может упасть на 80%, а половина закроется.

Между «Мегастроем» и «Леруа»

По мнению генерального директора ООО «Колорит» Айрата Гайнуллина, до того как в Казани открылись «Мегастрой» и «Леруа Мерлен», OBI были значительными игроками. Тем не менее немецкой сети «не удалось стать особо крупным игроком в республике».

«Сначала у них была специфическая локация в торговом центре, но, на мой взгляд, даже их переезд в отдельное здание не помог бы им стать ключевыми игроками. Когда они открылись в новом месте, я увидел, что товара много, сам магазин красивый, но этого сейчас недостаточно», — комментирует эксперт.

Айрат Гайнуллин: «Думаю, если бы сеть не вернулась, особой катастрофы для потребителя бы не произошло, однако надо понимать: чем выше конкуренция, тем больше выигрывает покупатель» Фото: Ильгизар Вахитов

О перспективах России остаться без этой торговой сети Айрат Гайнуллин говорит следующее: «Думаю, если бы сеть не вернулась, особой катастрофы для потребителя бы не произошло, однако надо понимать: чем выше конкуренция, тем больше выигрывает покупатель. Окончательный уход OBI, несомненно, был бы большим минусом для рынка и людей».