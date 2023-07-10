Татарстан стал 11-м в рейтинге регионов по развитию ипотеки, а Москва – 80-й

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По итогам 2022 года Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. За этот период на 1 тыс. экономических активных жителей республике заключено 25,5 ипотеки, следует из исследования РИА Новости.

В 2023 году ипотечный рынок в республике демонстрирует рост — за пять месяцев число заключенных сделок выросло на 25,8%. Средний размер ипотечного кредита при этом составил 3,54 млн рублей.

В десятку лидеров рейтинга вошли Тыва с показателем 44,8 ипотеки на тысячу экономически активного населения, Тюменская область — 37,3, Ямало-Ненецкий автономный округ — 36,2, ХМАО — 34,8, Удмуртия — 31,9, Башкирия — 31,5, Республика Саха (Якутия) — 30,5, Курганская область — 29, Пермский край — 28,7 и Свердловская область — 27,3.

При подсчетах не учитывались четыре новых российских региона. Внизу таблицы разместились Севастополь — 7,1 ипотеки, Крым — 5,6, а также Ингушетия — 2,4. Интересно, что Москва заняла лишь 80-е место из 85. За последние 12 месяцев жители столицы оформили лишь 13 ипотек на 1 тыс. населения.