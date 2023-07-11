«Показатель закредитованности, а не счастливой жизни»: что будет с рынком ипотеки

Татарстан занял 11-е в рейтинге развития ипотеки место среди всех регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ипотека в Татарстане растет

«РИА Новости» опубликовали рейтинг развития ипотеки в России. Татарстан занял в нем 11-е место среди всех регионов. В расчет брались данные по количеству ипотечных кредитов в расчете на 1 тыс. жителей субъекта.

По данным Банка России, в этом году ипотечный рынок в республике продолжает бурно расти. За первые пять месяцев 2023 года в Татарстане было выдано 22,7 тыс. ипотечных кредитов – это на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А суммарный объем кредитов вырос в 1,5 раза – до 80,7 млрд рублей.

Считается, что подобный рост можно считать маркером привлекательности проживания в Татарстане и спроса на жилье в целом. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

«Татарстан всегда был популярным регионом для приобретения жилья и входит в пятерку городов по популярности туристического потока и миграции», – считает он.

Без ипотеки купить квартиру в Казани практически невозможно

Но не все эксперты склонны видеть в данной статистике позитив. По мнению руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, рост заключенных договоров ипотеки говорит о том, что купить квартиру в Казани, не залезая в кредиты, очень сложно.

Стоимость квадратного метра выросла гораздо больше, чем доходы населения, и без ипотеки купить квартиру практически невозможно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это показатель закредитованности, а не счастливой и довольной жизни. Ипотека по Татарстану остается основным драйвером и помощником при покупке жилья, потому что стоимость квадратного метра выросла гораздо больше, чем доходы населения, и без ипотеки купить квартиру практически невозможно», – считает Гизатова.

Это мнение находит подтверждение и в цифрах. В Татарстане продолжается рост среднего срока, на который клиенты оформляют ипотеку. За пять месяцев 2023 года он вырос на полгода – с 24 до 24,5 года. То есть клиенты вынуждены увеличивать срок выплаты ипотеки, так как не могут внести существенный стартовый взнос.

Долг татарстанцев перед банками вырос на 10%

Между тем средний размер ипотеки в январе – мае 2023 года в Татарстане составил 3,6 млн рублей. А ипотечный портфель достиг 466,3 млрд рублей. Такую сумму татарстанцы должны банкам. Долги за пять месяцев этого года выросли на 10%.

Клиенты вынуждены увеличивать срок выплаты ипотеки, так как не могут внести существенный стартовый взнос Фото: © Владимир васильев / «Татар-информ»

«В числе тех, кто взял ипотеку, есть те, кто не сможет ее погасить и будет продавать с убытками квартиры», – полагает Анастасия Гизатова.

Из положительных моментов рынка ипотеки в Татарстане стоит отметить, что кредитная ставка в республике чуть ниже, чем по России. Она составляет 8,28%, тогда как средний показатель по РФ – 8,4%.

Среди катализаторов роста ипотеки в Татарстане эксперты называют продление срока действия льготной ипотеки.

«По нашим наблюдениям, если оценивать рынок первичного жилья, доля ипотечных сделок как минимум 80 процентов. По первичному жилью работает несколько программ субсидирования, люди, которые могут купить жилье за наличные, все равно используют инструмент ипотеки. Что касается вторичного жилья, то на этом рынке ипотечных сделок меньше. Люди, как правило, продают что-то свое, добавляют и покупают», – объясняет Руслан Садреев.

В целом ипотека в России – довольно популярный инструмент инвестирования в недвижимость. Зачастую люди приобретают жилье в ипотеку и сдают его в аренду, используя платежи съемщика для погашения ипотеки.

Кредитная ставка в республике чуть ниже, чем по России. Она составляет 8,28%, тогда как средний показатель по РФ – 8,4% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Курс доллара и ключевая ставка: как изменится рынок ипотеки в ближайшее время

Впрочем, судьба льготных программ, как и процентных ставок на ипотеку, туманна. Как известно, на кредитование в целом большое влияние оказывает ключевая ставка, устанавливаемая Центробанком РФ. Как мы уже писали ранее, на фоне ослабления рубля относительно доллара и евро она может вырасти.

Эксперты «Татар-информа» считают, что уже на ближайшем заседании совета директоров могут принять решение о повышении ключевой ставки, о чем свидетельствует и ужесточение риторики ЦБ. Если же девальвация рубля станет обвальной, то ЦБ может поднять ключевую ставку сразу на несколько процентных пунктов, как это было сделано в декабре 2014-го и в феврале 2022 года. Повышение ключевой ставки неминуемо скажется на отрасли ипотеки.

«Повышение ключевой ставки может привести к повышению ипотеки. Это может вызвать риски, но не думаю, что это будет существенно. Ипотечная ставка может вырасти на пару пунктов», – считает Гизатова.

Самое интересное, что повышение ипотечной ставки вряд ли серьезно скажется на спросе россиян на жилье – он стабильно высок. Изменение ипотечной ставки только повысит закредитованность населения и, как следствие, увеличит долги россиян перед банками.