«Ведомости»: «Москвич» может возглавить топ-менеджер с КАМАЗа

Генеральный директор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост. Его место может занять один из топ-менеджеров ПАО «КАМАЗ», пишет газета «Ведомости».

По словам двух источников издания, совет директоров предприятия должен утвердить уход Пронина на этой неделе. При этом он станет председателем совета директоров «Москвича» вместо занимающего эту должность сейчас директора по развитию КАМАЗа Ирека Гумерова.

Один из собеседников газеты также отметил, что Пронин вернется на работу в Департамент транспорта Москвы и начнет осуществлять общее кураторство завода со стороны властей столицы России.

Вместе с тем источники «Ведомостей» не обладают точной информацией относительно того, кто станет гендиректором «Москвича». Один предположил, что им может стать управленец с КАМАЗа, тогда как второй уточнил, что окончательное решение на этот счет еще не принято.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив после ухода компании Renault. В июле ПАО «КАМАЗ» и Правительство столицы России подписали соглашение о сотрудничестве.

В декабре прошлого года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Раис Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах. Этой весной Минниханов показал видео с краш-тестом «Москвича» на полигоне в Китае.