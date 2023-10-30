«Ведомости»: «Газпром» может приобрести долю производителя Aurus

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ПАО «Газпром» может войти в капитал производителя российских лимузинов — компании Aurus. Об этом со ссылкой на три информированных источника пишет газета «Ведомости».

По словам одного из собеседников издания, сроки реализации сделки неизвестны, но принципиальное решение о ее заключении уже принято на уровне Правительства страны.

Второй источник «Ведомостей» заметил, что сделка будет денежной, так как Aurus необходимы инвестиции для развития проекта. Впрочем, ни размер приобретаемой «Газпромом» доли, ни ее стоимость ему не известны.

Третий собеседник издания в свою очередь пояснил, что газовая корпорация может получить до 40% автопроизводителя от подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» — крупнейшего акционера Aurus.

В начале августа генеральный директор компании Aurus Андрей Панков заверил, что завод в Татарстане сможет полностью обеспечить потребности российского автопрома и намерен расширить производство.

Позднее Президент РФ Владимир Путин, который с 2018 года пользуется произведенным в РТ автомобилем Aurus Senat на постоянной основе, объяснил высокую стоимость этих лимузинов. Свой Aurus глава российского государства привез с собой во время недавнего визита в Китай.