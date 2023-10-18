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Руc Тат
Политика 18 октября 2023 17:05

«Ездит по Пекину без номеров»: Владимир Путин привез с собой в Китай Aurus Senat

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Фотографию из Пекина, на которой изображен автомобиль Президента России Владимира Путина Aurus Senat, опубликовали сопровождающие главу Государства журналисты из кремлевского пула.

«Путин ездит по Пекину без номеров», – говорится в комментарии к вышеупомянутой публикации.

Напомним, произведенным в Татарстане автомобилем Aurus Senat Президент России пользуется на постоянной основе с 2018 года, причем часто ездит за рулем.

В свой день рождения, 7 октября, Владимир Путин по очереди прокатил на своем Aurus коллег из Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, посетивших Москву с рабочим визитом.

#aurus #Владимир Путин #пекин
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