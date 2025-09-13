Супруга американского консервативного политика и общественного деятеля Чарли Кирка Эрика заявила, что причиной гибели ее мужа стала его открытая позиция в поддержку патриотизма, веры и любви.

«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», – сказала она в своем первом обращении после трагедии. Трансляцию выступления вели телеканалы США.

Эрика Кирк подчеркнула, что продолжит дело своего покойного супруга и не позволит угаснуть его движению.

«Вы понятия не имеете, какой огонь разожгли», – заявила вдова политика.

Известный консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти. Кирк был известен как критик киевского режима, выступал против поставок вооружений Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа и во многом построил свою популярность на спорах со сторонниками демократов.

12 сентября президент США заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка задержали. Преступником оказался 22-летний Тайлер Робинсон, житель штата Юта. По словам Трампа, отец взятого под стражу сотрудничает со следствием.