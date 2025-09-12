Убийца Чарли Кирка задержан — Трамп

Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Преступником оказался 22-летний Тайлер Робинсон, житель штата Юта. По словам Трампа, отец взятого под стражу сотрудничает со следствием. Reuters дополнительно сообщает, что Робинсон сам рассказал отцу про свою причастность к убийству, после чего тот позвонил в полицию.

Президент США также заявил, что Кирк — это «мученик за правду и свободу». Трамп осудил «демонизацию» политических оппонентов в США, тем не менее отметив, что риторика «радикальных левых прямую ответственность» за случившееся.

Известный консервативный активист Чарли Кирк был убит 10 сентября выстрелом в шею. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти. Кирк был известен как критик киевского режима, выступал против поставок вооружений Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа и во многом построил свою популярность на спорах со сторонниками демократов.