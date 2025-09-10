В консервативного активиста Чарли Кирка выстрелили на публичном мероприятии

Во время выступления в американском университете штата Юта был ранен известный консервативный активист Чарли Кирк. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ее слова приводят РИА Новости.

В своей публикации в соцсетях она заявила, что Кирка подстрелили, и приложила видео, на котором видно, как он сидит на сцене, после чего падает, а в толпе начинается паника. Очевидцы утверждают, что пуля попала ему в шею. По информации СМИ, врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Подозреваемого задержали, но он отказался давать показания. Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что ведомство внимательно отслеживает ситуацию. Президент США Дональд Трамп в своей реакции призвал молиться за пострадавшего.

Кирк был известен как критик киевского режима, выступал против поставок вооружений Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, занимающуюся продвижением консервативных ценностей в образовательной среде. У него несколько миллионов подписчиков в соцсетях. Популярность приносили также его выступления в университетах, где он спорил со сторонниками Демократической партии.