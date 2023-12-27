ВЦИОМ: Россияне назвали самые полезные национальные проекты

Самыми полезными национальными проектами россияне считают программы «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». При этом жители РФ выступают за продление реализации нацпроектов на ближайшие пять лет. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса сообщает ВЦИОМ.

Наиболее узнаваемыми для граждан России оказались такие нацпроекты, как «Демография» (77%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (76%), «Безопасные качественные дороги» (74%), «Здравоохранение» (73%) и «Образование» (72%).

В целом за три года средняя информированность респондентов об отдельных мероприятиях нацпроектов выросла с 57% до 62%. Лучше всего опрошенные осведомлены о следующих мерах: материнском капитале (98%, +5 процентных пунктов с декабря 2020-го), диспансеризации населения (92%, +6 п. п.), раздельном сборе и переработке мусора (90%, +1 п. п.), благоустройстве городской среды (89%, +8 п. п.) и расселении аварийного жилья (88%, +4 п. п.).

Увеличение вовлеченности государства при реализации нацпроектов заметили 48% респондентов по сравнению с 35% в 2020-м. Чаще всего они упоминали развитие цифровой экономики (73%, +16 п. п.) и внутреннего туризма (66%), а также рост производства российской продукции (66%, +47 п. п.). Более половины россиян обратили внимание на рост государственного интереса к модернизации транспортной инфраструктуры (60%), качеству и безопасности дорог (59%, +11 п. п.), благоустройству населенных пунктов (55%, +8 п. п.) и состоянию науки (55%, +19 п. п.).

Наиболее полезным нацпроект «Здравоохранение» сочла почти треть опрошенных, 31%. Полезность нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» оценили как наивысшую 29 и 19% соответственно.

Вместе с тем каждый седьмой респондент (14%) назвал полезным нацпроект «Демография». За ним в порядке убывания частоты упоминаний разместились «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (13%) и «Образование» (12%). По 10% увидели пользу от нацпроектов в спорте, экологии, цифровой экономики, туризма и индустрии гостеприимства и культуры. Кроме того, 11% охарактеризовали как успешные все реализуемые национальные проекты.

На открытый вопрос о наиболее полезных направлениях работы в течение последних четырех лет содержательно ответили 73% опрошенных. Чаще всего они говорили о развитии дорожной инфраструктуры и повышении безопасности на дорогах (27%), а также об изменениях в системе здравоохранения — повышении ее доступности, заботе о защите здоровья, диспансеризации, повышении качества медобслуживания, переоснащении медучреждений (26%).

В топе-5 также оказались преобразования в рамках нацпроектов «Образование» («доступность образования / повышение его качества / материально-техническое оснащение образовательных учреждений» — 12%), «Демография» («решение демографических проблем / поддержка материнства и детства / льготы и пособия для детей / материнский капитал» — 10%) и «Культура» («организация мест досуга и отдыха / модернизация объектов культуры / рост числа культурных мероприятий / доступность объектов» — 9%).

Экологические проекты, жилищное строительство (в том числе доступность жилья / реновацию / ипотечное кредитование), цифровизацию государственных услуг и поддержку малого и среднего бизнеса (льготы, дотации, кредиты для предпринимателей) назвали по 8% респондентов.

При этом доля желающих продолжить реализацию национальных проектов в ближайшие пять лет составляет от 72% до 98%. В число самых необходимых национальных проектов, по версии россиян, вошли программы «Здравоохранение» и «Безопасные качественные дороги», «Экология» (по 98%), «Образование» (97%), «Жилье и городская среда», «Модернизация транспортной инфраструктуры», «Наука и университеты» (по 94%).

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Недавно глава государства предложил запустить в 2024 году обновленные национальные проекты. Татарстан занял второе место среди регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов.