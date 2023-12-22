Татарстан вошел в топ-3 российских регионов по реализации нацпроектов

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по уровню достижения национальных проектов. Рейтинг опубликовал департамент проектной деятельности Правительства России.

Первое место в списке занимает Москва, на втором – Татарстан, на третьем – Санкт-Петербург. В пятерке лидеров рейтинга также находятся Кабардино-Балкария и Пермский край. Они заняли четвертое и пятое места соответственно.

Методика расчета субъектов строится на фактическом выполнении плана, где по результатам уровня достижения регионы, как и ведомства, рейтингуются. Все это фиксируется в цифровом формате.

По данным департамента, уровень достижения нацпроектов на федеральном уровне вырос на 2,84%. По сравнению с прошлым годом, кассовое исполнение на федеральном уровне улучшилось на 0,3%.

На уровне субъектов РФ уровень достижения вырос на 5,57%, а показатели кассового исполнения улучшились на 4,16%.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. В 2024 году в России завершаются действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году. Российским властям нужно подготовить и запустить обновленные программы, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2023 году на нацпроекты в Татарстане выделено 45,3 млрд рублей.