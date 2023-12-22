«Важный шаг в развитии города»: Минниханов в Нижнекамске открыл новый ледовый дворец

Появление нового ледового дворца в Нижнекамске – важный шаг в развитии города и повышении качества жизни граждан. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на церемонии открытия объекта, передает его пресс-служба.

«Здесь созданы все условия и для хоккеистов, и для фигуристов. В целом благодаря этому объекту нижнекамцы смогут приобщить своих детей к спорту и здоровому образу жизни», – сказал руководитель республики и сделал символическое вбрасывание шайбы.

В спорткомплексе предусмотрен крытый каток с искусственным льдом, тренажерный зал, четыре раздевалки на 25 мест каждая, комната врача, процедурная, а также два тренерских кабинета и комнаты для судей.

Раис РТ также осмотрел новый объект и пообщался с юными следж-хоккеистами, пожелав им дальнейших спортивных успехов. На базе нового ледового дворца будет работать детская хоккейная школа академии «Ак Барс». В нее приняли уже 150 юношей, в будущем планируется набирать учеников 11 возрастов. Сегодня с юными хоккеистами занимаются 3 тренера.

Рустам Минниханов также сегодня побывал с рабочей поездкой в Алметьевске, где посетил учебно-лабораторный корпус Высшей школы нефти. Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель республики проверил качество платной трассы Алексеевское — Альметьевск.