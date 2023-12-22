Минниханов посетил учебно-лабораторный корпус Высшей школы нефти в Альметьевске

Раис РТ Рустам Минниханов посетил учебно-лабораторный корпус кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске. Руководителю республики, как пишет пресс-служба Раиса Татарстана, презентовали Центр научно технологических исследований, стенды «Нефтегазовое оборудование и технология машиностроения», «Энергоаудит и АИТ», «МИН НЭС ПРОФЭКСПЕРТ» и продемонстрировали действующие разработки.

Также Минниханов увидел лабораторию оборудования для добычи нефти и газа с интерактивным столом – 3А13, лабораторию деталей машин и теории механизмов и машин – 3А14, а также ознакомился с работой бурового тренажера.

Обращаясь к студентам данной школы, Минниханов сказал, что несмотря на тяжелый для страны период Россия меняется. Так, 21 декабря Президент РФ Владимир Путин открыл трассу М12 Москва – Казань.

«Это более 800 км дороги без единого светофора от Москвы до Казани. Я сам два дня назад проехал по этой современной дороге. На пути – прекрасные АЗС, многофункциональные центры с лучшим сервисом. Мне было очень приятно, что на этой трассе представлены АЗС нашей нефтяной компании», – поделился Минниханов.

Также руководитель республики рассказал о своих впечатлениях от трассы «Алексеевск – Альметьевск». Он подчеркнул, что путь от Казани до Альметьевска проделал на машине за очень короткое время. При этом Минниханов подтвердил, что на ряде участков отсутствует асфальт, но в 2024 году трассу уже планируют открыть.

Помимо этого, Раис РТ отметил и развитие Альметьевска, как города. По его словам, на сегодняшний день это – красивый современный город, комфортный как для жизни, так и для учебы. Здесь, по его словам, есть все для привлечения молодежи – хороший образовательный центр, школы, детские сады и авторитетный вуз. Он добавил, что лабораторным блоком, который открыли в вышеупомянутом вузе, смогут пользоваться как студенты, так и научно-исследовательский и проектный институт ТатНИПИнефть.