«Татарстан делает огромную работу!»: глава Нижнекамска оценил восстановление Лисичанска

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев вернулся из зоны СВО, где особое внимание уделил подшефному Лисичанску. В своем телеграм-канале он отметил, что поездка позволила понять, какая помощь наиболее необходима мирным жителям города.

Для Лисичанска была доставлена гуманитарная помощь, собранная неравнодушными нижнекамцами: строительные материалы, гигиенические принадлежности для больниц, инвалидные коляски и другие нужные вещи.

В рамках поездки Радмир Беляев встретился с вице-премьером Татарстана Ринатом Садыковым, который курирует восстановление подшефного города, и с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко. Глава района ознакомился с ходом восстановительных работ на инженерных сетях, отметив, что Татарстан оказывает существенную поддержку жителям и инфраструктуре города.

«Татарстан делает огромную работу! Будем продолжать поддержку», – подчеркнул Радмир Беляев.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.