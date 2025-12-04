«Татарстан делает огромную работу!»: глава Нижнекамска оценил восстановление Лисичанска
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев вернулся из зоны СВО, где особое внимание уделил подшефному Лисичанску. В своем телеграм-канале он отметил, что поездка позволила понять, какая помощь наиболее необходима мирным жителям города.
Для Лисичанска была доставлена гуманитарная помощь, собранная неравнодушными нижнекамцами: строительные материалы, гигиенические принадлежности для больниц, инвалидные коляски и другие нужные вещи.
В рамках поездки Радмир Беляев встретился с вице-премьером Татарстана Ринатом Садыковым, который курирует восстановление подшефного города, и с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко. Глава района ознакомился с ходом восстановительных работ на инженерных сетях, отметив, что Татарстан оказывает существенную поддержку жителям и инфраструктуре города.
«Татарстан делает огромную работу! Будем продолжать поддержку», – подчеркнул Радмир Беляев.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.
Фото: пресс-служба Ниженкамского района РТ.