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«Важен вклад каждого»: волонтеров РТ наградили медалями «За содействие СВО»
Неравнодушные горожане, а также бизнесмены Набережных Челнов, Тукаевского и Мензелинского районов Татарстана продолжают оказывать помощь бойцам на передовой. В очередной раз по заказу военнослужащих они подготовили необходимую технику, автомобиль и противодроновое ружье, а взамен получили приятный сюрприз.
Это уже не первая отправка шефской помощи депутатами и бизнесменами. Тагирзян Шарипов, в прошлом армейский офицер, не мог пройти мимо. С самого начала специальной военной операции он старается помогать, чем может. Тем более — на передовой находятся и его друзья.
«Постоянно мы с ними держим связь. И выполняем их наказы, их просьбы (какая нужна помощь — специальное снаряжение, спецсредства, какая-то другая для выполнения военной операции помощь), и направляем их с друзьями с коллегами туда», — рассказал Тагирзян Шарипов.
«Техника лишней не бывает. Ребята чувствуют поддержку от Татарстана», — заметил полковник Вооруженных сил России, участник спецоперации Шамиль Аюпов.
«Век электроники, раньше не было таких беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нападения и защиты, поэтому война и отличается, современная война. Поэтому мы будем биться до конца. Победа будет за нами!» — убежден Аюпов.
Сегодняшняя отправка немного отличалась от остальных. Активистов и бизнесменов ожидал приятный сюрприз. За всестороннюю поддержку и помощь они были награждены медалями «За содействие СВО» и нагрудными знаками от Министерства обороны РФ.
В сборе и в отправке шефской помощи приняли участие и студенты Набережночелнинского педагогического университета.
«Я считаю, что гуманитарная помощь делает победу на шаг ближе. Герои, которых мы сегодня видели, — это огромный пример для нас, чтобы быть такими же патриотичными и успешными», — заявил студент НГПУ Арсений Семин.
Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.
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