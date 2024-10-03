Суд Казани арестовал 19 га земли, принадлежащие экс-председателю ТФБ Роберту Мусину

Сегодня в Вахитовском суде Казани должны были состояться прения по делу осужденного экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Однако прения перенесли из-за ходатайства потерпевшей стороны об аресте земельных участков, принадлежащих Мусину.

Напомним, что Мусин проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий. В сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани отправил экс-банкира за решетку на 12 лет. Ущерб по делу следствие оценило в 50 млрд рублей. Позднее срок смягчили на один год.

В настоящее время Роберт Мусин отбывает наказание. Сегодня он принимал участие в судебном заседании посредством видеосвязи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В деле Роберта Мусина появляются новые подробности, становится известно о других сделках, повлекших крах «Татфондбанка, «всплывают» новые уголовные дела. Одно из таких дел сегодня должно было рассматриваться в Вахитовском суде. Однако в начале заседания юрист потерпевшего «Агентства по страхованию вкладов» Константин Головко заявил ходатайство о наложении ареста на четыре земельных участка в Лаишевском районе, принадлежавших Роберту Мусину.

Он пояснил, что еще на момент рассмотрения первого уголовного дела на данные участки хотели наложить арест. Однако, по словам адвоката, Мусин незаконно переоформил их на группу компаний «Триумф».

Суд поддержал ходатайство, несмотря на возражение управляющего группой компаний «Триумф». Таким образом Мусин «лишился» 19 гектаров земли в Лаишевском районе.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Также к уголовному делу приобщили диск, который содержит информацию о банковских выписках по счетам нескольких компаний, чьи займы сторона обвинения считает невозвратными. Эта просьба была высказана адвокатом Константином Головко. На это адвокат Мусина возразил, что данный диск не будет полезен для стороны обвинения, поскольку он является доказательством того, что Мусин вернул в банк 1 миллиард 814 тысяч рублей.

Прения и последнее слово подсудимого с вынесением приговора были отложены на неопределенный срок. На следующем процессе стороны договорились изучить приобщенный диск вместе с приглашенным на процесс экспертом, ранее участвовавшим в деле Мусина.

Напомним, что сейчас Роберт Мусин отбывает свой первый срок в 12 лет, смягченный позднее до 11. Согласно приговору суда, Мусин также обязан выплатить 23 млрд рублей «Агентству по страхованию вкладов». Помимо этого, Мусин был замешан и в банковских делах, например, был бенефициаром рухнувшего сравнительно недавно «Интехбанка».