Эхо крушения Татфондбанка: как в Татарстане продолжают возвращать деньги вкладчикам

Крах Татфондбанка, входившего в топ-50 банков России, задел множество жителей республики

Фото: © «Татар-информ»

Крах Татфондбанка

Империя банкира Роберта Мусина – главного бенефициара Татфондбанка – начала крушение в 2016 году. Сначала ЦБ провел проверку в банке и предписал создать дополнительные резервы. Ему также запретили принимать вклады у населения.

Начались проблемы с расчетами, в отделениях организации выстраивались огромные очереди клиентов, которые хотели снять деньги. Критическая масса проблем заставила регулятора в конце года вести мораторий и отстранить от работы руководство банка.

Банк пытались спасти, искали новых инвесторов, но чуда не произошло – 3 марта 2017 года у Татфондбанка отозвали лицензию.

Финансовая «дыра» оказалась чудовищной – почти 120 млрд рублей. «Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», – заявил тогда Банк России.

Крах одной из крупнейших кредитных организаций, а она входила в топ-50 банков России, задел множество жителей республики. Пала вся империя, в том числе обанкротились партнеры Татфондбанка – Интехбанк и инвесткомпания «ТФБ-Финанс».

Империя банкира Роберта Мусина – главного бенефициара Татфондбанка – начала крушение в 2016 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По страховке вернули вклады на 1,4 млн рублей

Большинство сбережений было застраховано государством – через Агентство страхования вкладов можно было вернуть сумму до 1,4 млн рублей.

Однако тогда, когда только появились известия, что Татфондбанк лишили лицензии, было понятно, что действовать надо незамедлительно. Было ясно, что помощи АСВ будет недостаточно, ведь количество тех, у кого сумма вкладов превышала ту, что государство могло вернуть по закону, исчислялось тысячами. За бортом оставались юрлица.

В то же время выяснилось, что некоторых клиентов «ТФБ-Финанс» обманули – по сути это были те же вкладчики, на деньги которых были приобретены облигации: так они и стали клиентами «ТФБ Финанса», сами того не зная. Причем большинство было убеждено, что их сбережения застрахованы АСВ.

Рустем Ибрагимов: «Когда только создали фонд, многие не верили, относились к проекту с большим недоверием» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Республика своих не бросает!»

В России лопнуло немало банков. И вкладчики, у которых лимит больше, чем гарантия АСВ, оказывались в ситуации «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

В Татарстане пошли другим путем. По инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Правительства Татарстана был создан Республиканский фонд поддержки (РФП). Такой структуре не было аналогов в России.

«Когда только создали фонд, многие не верили, относились к проекту с большим недоверием, но республика своих не бросает», – вспоминает исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

Фонд рассчитывается с вкладчиками поэтапно Фото: © «Татар-информ»

РФП поддержал юрлиц и клиентов «ТФБ Финанс»

Капитал фонда был сформирован из двух частей. Первая – это средства, которые фонд получил от продажи части участка: РФП в 2017 году республика передала 759 га на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе Казани. Вторая – это пожертвования. Из этих средств и производятся выплаты.

Фонд рассчитывается с вкладчиками поэтапно – такое решение совет РФП принял изначально. На каждом этапе деньги перечисляются определенной категории пострадавших.

РФП поддержал не только вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка. Помощь оказали также обманутым клиентам «ТФБ Финанс».

Что удивительно, под крыло РФП взял даже юридических лиц, перед которыми у государства даже нет обязательств в случае банкротства банка, а в случае конкурсного производства до них очередь по выплатам АСВ и не доходит.

Без работы РФП представить, чтобы клиенты инвестиционной компании и юрлица получили деньги, было бы просто невозможно Фото: © «Татар-информ»

АСВ рассчитывается за счет распродажи имущества

В итоге вкладчикам Татфондбанка АСВ по страховке перечислило 55,8 млрд рублей, Интехбанка – 13,5 млрд рублей.

Частично клиенты смогли вернуть деньги в ходе конкурсного производства – распродажи имущества. Клиенты Татфондбанка суммарно получили 42,6 млрд рублей, Интехбанка – 5,9 млрд рублей.

В целом деньги выплачены 6 352 вкладчикам, которые обратились в фонд. Суммарно от РФП вкладчики получили дополнительно 2,6 млрд рублей. Каждому обратившемуся в фонд удалось выплатить 800 тыс. рублей. При этом с момента создания фонда его задачей была именно поддержка, а не полное погашение или компенсация ущерба, причиненного Татфондбанком.

Причем без работы РФП представить, чтобы клиенты инвестиционной компании и юрлица получили деньги, было бы просто невозможно.

РФП завершил этапы поддержки льготной категории заявителей, в результате которых суммарные выплаты составили до 1 млн рублей льготникам, до 1,5 млн рублей труженикам тыла.

По предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова полностью вернули деньги ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от суммы вклада.

РФП завершил этапы поддержки льготной категории заявителей Фото: © «Татар-информ»

Вклады до 3 млн рублей вернули полностью

«РФП продолжает работу над поддержкой тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сейчас есть две основные задачи для нашей команды – это выплаты пострадавшим и развитие участка, а именно подведение к нему магистральных сетей. Без этого невозможно его освоение и последующая реализация. Работа продолжается», – отметил Рустем Ибрагимов.

В декабре прошлого года АСВ сообщило, что дополнительно направит 1,1 млрд рублей на расчеты с кредиторами Татфондбанка.

В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в размере 61%. «Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации», – отметило агентство.

Несмотря на то что прошло семь лет, Республиканский фонд поддержки и Агентство страхования вкладов до сих пор продолжают возвращать потерянные в рухнувшей банковской империи Мусина деньги.

Благодаря поддержке РФП – до 800 тыс. рублей – и выплатам АСВ в рамках программы страхования вкладов и в ходе конкурсного производства тысячи кредиторов первой очереди, чьи вклады составляли около 3 млн рублей, смогли вернуть деньги в полном объеме.

Республиканский фонд поддержки и АСВ до сих пор продолжают возвращать потерянные в рухнувшей банковской империи деньги Фото: © «Татар-информ»

«Моя вера в то, что иногда «небольшие» чудеса случаются, окрепла»

Своими воспоминаниями о событиях семилетней давности и о том, как удалось получить помощь, поделились сами вкладчики.

Заслуженный артист РТ Альберт Шарафутдинов:

– Я работник творческой профессии, работаю в творческом коллективе оркестра народных инструментов «Казан нуры» Казанской городской филармонии.

Узнал, что по решению Правительства Татарстана пострадавшие вкладчики «ТФБ Финанс», которые до ноября 2018 года получили на руки судебные решения, могут подать заявления. Так я, собственно, и сделал. Пришел подать заявление в РФП по принципу «хуже того, что есть, уже быть не может». После того как я первый раз подал заявление, я получил отказ, поскольку меня не успели включить в реестр требований кредиторов. В январе 2019 года Арбитражный суд принял судебное постановление по моему заявлению и меня включили в этот реестр.

Что я могу сказать о выплатах? Выплаты прошли очень быстро после еще одного заседания в Арбитражном суде РТ по переуступке прав требования Республиканскому фонду поддержки в объеме 500 и 300 тыс. рублей. Выплаты пришли в течение двух с половиной недель. Это для меня было настолько неожиданно, что после поступления средств я перезвонил в Республиканский фонд поддержки и переспросил: «Это вы переслали денежные средства?» Они ответили: «Да, это мы прислали». После всех событий, которые произошли, моя вера в то, что иногда «небольшие» чудеса случаются, окрепла.

Руководитель культурно-досугового центра «Оранжевое чудо» Рузия Гарифуллина:

– Отношения с Татфондбанком у нас поначалу складывались очень хорошо. Было очень удобно, нам нравилось обслуживание. Но когда в 2016 году я в очередной раз пришла в банк сдавать выручку от платных услуг, которые оказывает наша организация, операционистки сказали, что банк уже не работает. На нашем счету было около 170 тыс. рублей, которые мы перевели за фестиваль. Наши контрагенты этих средств не получили. Для некоммерческой организации это очень большие деньги.

Знакомые посоветовали обратиться в Республиканский фонд поддержки. Сначала мы подали электронное заявление, а потом нас пригласили на очную встречу. Мы привезли все необходимые документы. Потом случилась пандемия. После этого мы уже не ждали, что нам что-то заплатят. И когда мне позвонили и сказали, что деньги поступили на наш счет, это было полной неожиданностью. Мы их уже не ждали. Большое спасибо. Поддержку мы получили намного раньше, чем рассчитывали, и в такое крайне подходящее время.

Клиент «ТФБ Финанс» Валентина Федорова:

– Я действительно благодарна. В наше время это очень необычно, когда люди ничего с меня не берут, но мне стараются помочь. Когда произошла эта всем известная история, мой супруг был вкладчиком. При всем его уме и знаниях он был уверен, что никогда не попадет ни в какую авантюру, мы оказались в «ТФБ Финанс», и в итоге его обманули, все прогорело, у него случился инфаркт и он умер. Я осталась наследницей. Судов вместо него мне пришлось пройти очень много. Дети мне говорили: «Мама, все. Папы уже нет, и мы хотим, чтобы ты была жива. Перестань и больше не борись». Но я не могла, понимая, что мой муж умер из-за этих денег. Когда все это только произошло, он был очень расстроен. Когда я это осознала, сказала ему: «Не переживай, у нас с тобой есть пенсия. Я работаю, и ты тоже. Будем работать и заработаем сколько нужно. Не будем работать – значит, будем жить на пенсию. Мы проживем».

Мы никогда не жили роскошно. Конечно, хотелось в оставшиеся нам годы где-то побывать, что-то увидеть, ведь мы постоянно работали. Я тоже работала, но он работал очень много. Я ему всегда говорила, что нужно работать для того, чтобы жить, но не жить для того, чтобы работать. Конечно, об этой ситуации сначала не знали даже наши дети. Потом по телевизору показали передачу об этом. Когда я пришла в Республиканский фонд поддержки, девочки здесь мне сразу сказали написать заявление, объяснили, какие подготовить документы.

Не буду говорить за других, скажу о себе. Ко мне здесь отнеслись очень внимательно и доброжелательно. Объяснили все «от А до Я». После того как оформили все бумаги, мне сказали ждать. Я посчитала, что мой долг, если я что-то могу получить, получить это. В память о муже. Слава богу, что эти девочки, юрист и этот фонд мне помогли. Я получила средства, которые были потеряны, пусть и меньше половины. Выражаю огромную благодарность за то, что в нашей стране еще есть люди, готовые прийти на помощь. И если эта программа будет продлена и я получу всю сумму вклада, то и мой муж на небесах будет благодарен всем, кто принял в этом участие.