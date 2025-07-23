Васильева в Казани: Нужно сделать многое для развития естественнонаучных дисциплин

В России необходимо сделать очень многое для развития естественнонаучных дисциплин. В этой работе большая роль отводится Академии наук РТ и Российской академии образования. Об этом заявила сегодня журналистам в Казани президент РАО Ольга Васильева.

«Мы живем в такое время, когда забываем то, что сделано до нас. У нас огромный фундамент, в том числе в Татарстане, на котором нужно строить новое. Сейчас как никогда важно вспомнить, оценить и уже на том, что есть, двигаться вперед. Самое главное, что мы потеряли то, в чем когда-то были очень сильны. Это нужно вернуть в кратчайшие сроки. Но Россия – удивительная страна, потому что всё делает очень быстро. Поэтому, думаю, что все задачи, которые перед нами поставлены, выполним», – сказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Васильева заметила, что в России одним из центров науки, причем естественнонаучного цикла, всегда был Казанский университет. «То, что сделано в республике, – очень важно в истории российской науки. Созданное для российской науки на этой земле людьми разных национальностей, жившими и проживающими сейчас в республике, – это наше общее достояние», – подчеркнула она.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов назвал потенциальные направления сотрудничества с Российской академией образования. По его словам, это могут быть совместные междисциплинарные исследования по приоритетным направлениям, а также исследования по педагогике и психологии.

Минниханов отметил, что можно апробировать новые технологии Российской академии образования, адаптировать мониторинговые инструменты РАО для школ республики.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По его мнению, необходимо также развивать сотрудничество по разработке и применению новых технологий для персонализации обучения, прогнозирования академических рисков, оценки эффективности цифровых образовательных ресурсов.

«Для привлечения молодых ученых мы очень активно работаем с системой образования. Потому что будущие ученые, люди, которые хотят стать исследователями, растут со школы. Не будет хорошего образования, не будет и ученого. И мы делаем всё для того, чтобы в Татарстане образование было на первом месте. Без этого у нас ничего не получится», – заявил президент Академии наук РТ.

Он добавил, что в системе поддержки ученых в этом году произошли серьезные изменения – все премии увеличены в разы. «Работа в части повышения эффективности системы поддержки ученых планируем продолжить», – заключил Минниханов.