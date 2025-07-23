Правительство РТ и Российская академия образования договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и ФГБУ «Российская академия образования». Подписи под документом поставили Раис РТ Рустам Минниханов и президент РАО Ольга Васильева, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Документ нацелен на развитие системы образования, внедрение инновационных методик и укрепление научного потенциала региона. Со стороны РАО координировать работу будет вице-президент организации, академик РАО Виктор Басюк, а со стороны Правительства Татарстана – заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Подписание соглашения состоялось в рамках встречи Рустама Минниханова с Ольгой Васильевой, которая прошла в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства региона. В беседе также приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и ректоры ряда вузов республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили дальнейшее развитие высшей школы, образовательные стандарты в школах и другие темы, актуальные для системы образования.

«Этот шаг открывает новые возможности для интеграции передовых образовательных практик в Республике Татарстан. Совместные проекты позволят не только повысить качество обучения и воспитания подрастающего поколения, но и создать условия для развития научных исследований, которые будут востребованы на федеральном уровне», – прокомментировала заключение договоренности Ольга Васильева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Для нас это стратегически важное партнерство. Татарстан уделяет особое внимание образованию и науке, и сегодня мы делаем новый шаг в развитии этого направления. Уверен, что сотрудничество с РАО позволит реализовать масштабные инициативы, направленные на поддержку талантливых детей и педагогов», – подчеркнул в свою очередь Рустам Минниханов.

Сегодня же соглашение о сотрудничестве подписали Российская академия образования и Академия наук РТ.