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Общество 23 июля 2025 13:21

Академия наук РТ и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве

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Академия наук Татарстана и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Соглашение подразумевает взаимодействие академий по различным вопросам в рамках совместных проектов и исследований, рассказал «Татар-информу» Рифкат Минниханов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Это реализация проектов, которые есть у Российской академии наук на территории Татарстана, в наших образовательных учреждениях, а также наших проектов и наработок – в Российской академии образования. Это и использование технологий Российской академии наук», – отметил он.

По словам Минниханова, по соглашению также предусмотрены различные стажировки сотрудников.

#Академия наук РТ #российская академия наук #соглашение о сотрудничестве #подписание соглашения
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