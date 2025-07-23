Академия наук РТ и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве

Академия наук Татарстана и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Соглашение подразумевает взаимодействие академий по различным вопросам в рамках совместных проектов и исследований, рассказал «Татар-информу» Рифкат Минниханов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Это реализация проектов, которые есть у Российской академии наук на территории Татарстана, в наших образовательных учреждениях, а также наших проектов и наработок – в Российской академии образования. Это и использование технологий Российской академии наук», – отметил он.

По словам Минниханова, по соглашению также предусмотрены различные стажировки сотрудников.