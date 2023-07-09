Василь Шайхразиев: Татарский народ всегда прикладывает усилия для объединения нации

Фото: © Ралина Салимова/«Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – председатель Национального Совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о важности усилий татарского народа в объединении нации. Свое мнение об этом он высказал на открытии мемориальной доски известному татарскому певцу Рашиту Вагапову в Нижнем Новгороде.

«Мы, татарский народ, всегда прикладываем усилия, работаем на объединение нации. Поднимая своих великих личностей, нация показывает перед другими народами, государством свою историю, свое будущее», — сказал Шайхразиев.

Табличка в честь народного артиста ТАССР Рашита Вагапова — первая в городе официально установленная памятная доска, посвященная татарскому общественному или культурному деятелю.

Василь Шайхразиев также напомнил, что в 2022 году в Казани появился памятник великому певцу.

«В прошлом году в Татарстане открыли памятник Рашиту Вагапову. Сотни людей пришли на это торжество, было сказано много искренних, полных любви и благодарности слов! Он и наша гордость, и надежда, и будущее. Установление мемориальной доски в Нижнем Новгороде — это и возвращение к истории, и воспитание», — сказал он.

Мемориальная доска Рашиту Вагапову установлена у здания бывшего татарского педагогического техникума, в котором он учился в 20-х годах прошлого века.

Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Сергачского уезда Нижегородской губернии. Окончил Нижегородский педагогический техникум и Московское музыкальное училище. В 1940-е годы был одним из наиболее успешных татарских эстрадных певцов. Особой популярностью в его исполнении пользовались народные песни «Уел», «Зулейха», «Нурия», песни на музыку татарских композиторов Салиха Сайдашева, Джаудата Файзи и других.