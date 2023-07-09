Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Василь Шайхразиев: Татарский народ всегда прикладывает усилия для объединения нации
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – председатель Национального Совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил о важности усилий татарского народа в объединении нации. Свое мнение об этом он высказал на открытии мемориальной доски известному татарскому певцу Рашиту Вагапову в Нижнем Новгороде.
«Мы, татарский народ, всегда прикладываем усилия, работаем на объединение нации. Поднимая своих великих личностей, нация показывает перед другими народами, государством свою историю, свое будущее», — сказал Шайхразиев.
Табличка в честь народного артиста ТАССР Рашита Вагапова — первая в городе официально установленная памятная доска, посвященная татарскому общественному или культурному деятелю.
Василь Шайхразиев также напомнил, что в 2022 году в Казани появился памятник великому певцу.
«В прошлом году в Татарстане открыли памятник Рашиту Вагапову. Сотни людей пришли на это торжество, было сказано много искренних, полных любви и благодарности слов! Он и наша гордость, и надежда, и будущее. Установление мемориальной доски в Нижнем Новгороде — это и возвращение к истории, и воспитание», — сказал он.
Мемориальная доска Рашиту Вагапову установлена у здания бывшего татарского педагогического техникума, в котором он учился в 20-х годах прошлого века.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»