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В Нижнем Новгороде появилась мемориальная доска в честь певца Рашита Вагапова
В Нижнем Новгороде торжественно открыли мемориальную доску, посвященную народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Примечательным является то, что это первый подобный мемориал татарскому деятелю в городе, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.
«Сердечно приветствую вас и поздравляю с исторической датой в жизни мусульман, татар. Сегодня мы открыли мемориальную доску человеку, который прославил наш народ своим голосом и творчеством. Сегодня мы отдаем дань великому сыну татарского народа», — сказал председатель Духовного управления мусульман России — муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Заместитель губернатора области Андрей Гневушев отметил — нижегородская земля гордится тем, что рождает таких личностей.
«Мы великий народ, уважаем наши традиции. Об этом свидетельствует и Первый Волжский Сабантуй, который сегодня проходит на нашей земле», — сказал он.
Премьер-министр Татарстана — председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его команду, а также Раиса РТ Рустам Минниханова за то, что он поддержал проект.
«Дорогия друзья, нам, конечно, очень приятно сегодня перед основными мероприятиями провести в том числе открытие мемориальной доски великому татарскому сыну Рашиду Вагапову, — подчеркнул Шайхразиев. — И вы сегодня все свидетели этого величайшего события!».
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