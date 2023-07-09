В Нижнем Новгороде появилась мемориальная доска в честь певца Рашита Вагапова

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В Нижнем Новгороде торжественно открыли мемориальную доску, посвященную народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Примечательным является то, что это первый подобный мемориал татарскому деятелю в городе, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«Сердечно приветствую вас и поздравляю с исторической датой в жизни мусульман, татар. Сегодня мы открыли мемориальную доску человеку, который прославил наш народ своим голосом и творчеством. Сегодня мы отдаем дань великому сыну татарского народа», — сказал председатель Духовного управления мусульман России — муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Заместитель губернатора области Андрей Гневушев отметил — нижегородская земля гордится тем, что рождает таких личностей.

«Мы великий народ, уважаем наши традиции. Об этом свидетельствует и Первый Волжский Сабантуй, который сегодня проходит на нашей земле», — сказал он.

Премьер-министр Татарстана — председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его команду, а также Раиса РТ Рустам Минниханова за то, что он поддержал проект.

«Дорогия друзья, нам, конечно, очень приятно сегодня перед основными мероприятиями провести в том числе открытие мемориальной доски великому татарскому сыну Рашиду Вагапову, — подчеркнул Шайхразиев. — И вы сегодня все свидетели этого величайшего события!».