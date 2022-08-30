Символ партнерства РТ и Нижегородской области: Минниханов открыл памятник Рашиту Вагапову

Сегодня в Казани состоялось открытие памятника народному артисту ТАССР, основоположнику татарской эстрады Рашиту Вагапову. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович — певец был уроженцем этого региона.

Пятиметровая фигура расположилась в сквере Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая — на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина. Перед ее установкой была благоустроена прилегающая территория: заменена брусчатка, установлено освещение (заменены фонари), скамейки, разбиты газоны и цветники.

«Место для памятника выбрано неслучайно — в филармонии певец начал свою деятельность. В годы Великой Отечественной войны Рашит Вагапов выезжал на концерты, гастроли — поднимал боевой дух. Вагапов вошел в историю татарской культуры как яркий самобытный исполнитель. Его творчество всецело посвящено служению народу», — напомнил Рустам Минниханов.

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Он поблагодарил руководство Нижегородской области за внимание, которое оказывается творчеству певца на его родине, а также всех тех, кто принял участие в создании монумента. Руководитель РТ подчеркнул, что Вагапов был и остается любимым певцом татарского народа.

В свою очередь, Олег Беркович поблагодарил руководство Татарстана за вклад в многонациональную культуру страны. «Рашит Вагапов и для нас является важным героем, одним из тех символов содружества Нижегородской области и Татарстана. И это не просто географическое соседство, но и история, глубокая историческая связь», — добавил он и поздравил татарстанцев с Днем республики.

Также в церемонии приняли участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, директор общественного фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашида Вагапова Рифат Фаттахов, который является инициатором установки памятника, заслуженный архитектор Российской Федерации Герман Бакулин, разработавший проект установки, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук — автор скульптуры.



В завершение церемонии Рустам Минниханов и Ирек Файзуллин возложили цветы к подножию памятника.