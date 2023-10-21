Василь Шайхразиев: Будем думать об увековечении памяти Разиля Валеева в разных формах

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Власти Татарстана будут искать варианты увековечения памяти поэта и писателя, экс-депутата Государственного Совета республики Разиля Валеева. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на церемонии прощания с государственным и общественным деятелем, которая прошла в театре имени Г. Камала.

«Очень тяжело говорить о Разиле Валееве в прошедшем времени. Каждый из нас в течение многих лет видел его очень активным, созидательным человеком, как он неуклонно идет на пути служения своему народу. Он всегда проявлял данные ему богом и родителями качества, добавив туда свои навыки и мастерство, обретенные в жизни, везде успевал и везде проявлял себя», – сказал вице-премьер.

Шайхразиев процитировал слова Валеева, которые были его девизом в жизни: «Вижу несправедливость – терзаюсь, горюю. Вижу красоту – преклоняюсь перед ней. Я или изменю сегодня этот мир, или же сам изменюсь».

Он вспомнил, что поэт всегда говорил о важности быть благодарным своим предкам за их опыт, мудрость, наследие. Кроме того, по словам вице-премьера, Валеев был убежден, что необходимо служить своей нации. «И он служил. А уж когда пришел депутатом в Госсовет Татарстана, разрабатывая законы, он всегда утверждал, что в нашей республике все народы должны иметь возможность сохранять свою культуру, развивать ее, много раз выходил с такими инициативами, умел это объяснить», – добавил он.

Шайхразиев заверил, что руководство Татарстана благодарно Валееву как поэту, депутату и человеку, который «болел и ратовал за свою нацию». «Сколько он написал произведений, стихов, донес их до нашего народа через свои книги, смог показать себя по-настоящему великим поэтом, писателем, завоевал любовь соплеменников! Везде его ждали, ждали его стихи, его слова доходили до сердца каждого», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что Валеев занимался изданием серии книг «Шәхесләребез» о выдающихся личностях. Для этого он собрал редколлегию, искал финансовые средства. «Это будет передано потомкам. Я думаю, что когда-нибудь в этой серии появится очень хорошая книга и о самом Разиле Валееве. Наш народ еще даст свою оценку его наследию, а мы будем думать об увековечении его памяти в разных формах», – заключил он.

О смерти Валеева стало известно накануне. Свои соболезнования его супруге выразил Раис РТ Рустам Минниханов.