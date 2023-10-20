Скончался поэт и писатель Разиль Валеев

Разиль Валеев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Скончался поэт и писатель, экс-депутат Государственного Совета Татарстана Разиль Валеев. Об этом на заседании Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Разиль Исмагилович Валеев родился 4 января 1947 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. В 1973-м окончил Литературный институт имени Горького.

С 1972 по 1981 год был литсотрудником, ответственным секретарем редакции журнала «Ялкын». В 1981–1984 годах — ответственный секретарь Набережночелнинской писательской организации. В 1984–1985 годах — заместитель председателя правления Союза писателей ТАССР.

С 1986 по 2000 год — директор Национальной библиотеки Республики Татарстан. С 1990 года — народный депутат РТ. Оставался депутатом Государственного Совета Татарстана до 2019 года. В Госсовете II созыва возглавлял Постоянную комиссию по науке, образованию, культуре и национальным вопросам, в Госсовете III и V созывов руководил соответствующим комитетом.

Член Союзов писателей РФ и РТ, Литфондов РФ и РТ. С 2000 года — председатель попечительского совета Национальной библиотеки РТ. Вице-президент Татарского Пен-центра Всемирной организации писателей.

Народный поэт Республики Татарстан. Заслуженный работник культуры РФ и заслуженный работник культуры РТ. Лауреат Республиканской премии имени М. Джалиля, премии имени А. Алиша, Государственной премии имени Г. Тукая. Отмечен медалью РТ «За доблестный труд» (2016), почетными грамотами министерств культуры России и Татарстана.