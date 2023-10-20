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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования супруге Разиля Валеева
Свои соболезнования супруге Народного поэта Республики Татарстан Разиля Валеева выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Уважаемая Алия Мидхатовна!
Глубоко скорблю и выражаю Вам мои искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, Народного поэта Республики Татарстан Разиля Исмагиловича Валеева.
Не только Ваша семья, родные и близкие, но и вся наша республика понесла тяжёлую, невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся сын Татарстана, яркий, самобытный поэт, опытный парламентарий, энергичный государственный и общественный деятель, внесший уникальный вклад в сохранение родного языка, в укрепление научно-образовательного потенциала республики, в приумножение сокровищницы национального искусства икультуры.
В этой многогранной деятельности, созвучном со временем творчестве нашли достойное отражение его искренняя любовь к родной земле и сопричастность к судьбе своего народа, щедрость богатого природного дарования и широта благородных устремлений. Разиль Исмагилович прожил красивую, насыщенную и очень плодотворную жизнь, и с нами остаются многочисленные плоды его творчества, его добрые дела, светлая, благодарная память о нём.
С искренним сочувствием разделяю с Вами это огромное горе, прошу также передать слова поддержки Вашей дочери Сююмбике Разилевне, всем родным покойного. Пусть любовь, связавшая вас однажды, нежная память о замечательном спутнике жизни и заботливом отце поможет вам сообща пережить непомерную тяжесть потери. Сил вам и стойкости в эти трудные дни».
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