news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 6 февраля 2026 11:56

«Вас ждут с победой!»: глава Нурлатского района встретился с бойцами СВО в отпуске

Читайте нас в
Телеграм
«Вас ждут с победой!»: глава Нурлатского района встретился с бойцами СВО в отпуске

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев встретился с бойцами СВО, прибывшими в краткосрочный отпуск. Военнослужащие из полков 1233, 1234 и 37 вместе с представителями Нурлатского отделения «Боевого братства» побывали на встрече с руководством района.

Дамир Ишкинеев лично поприветствовал каждого бойца, поблагодарил их за мужество, стойкость и верность долгу, подчеркнув, что район всегда готов оказать всестороннюю поддержку.

«Нурлатская земля гордится своими сыновьями. Вы наша гордость, и наша святая обязанность – поддерживать вас и ваши семьи. Знайте, что здесь, дома, о вас помнят, вами дорожат и вас ждут с победой», – отметил он.

В ходе встречи бойцы рассказали о боевых буднях, товарищах и обстановке на фронте. Они подчеркнули, что чувствуют поддержку земляков и это придает им сил в непростом ратном труде.

«Поддержка земляков для нас очень важна. Каждый приезд волонтеров приносит тепло родного дома, согревает и дает уверенность, что с нами весь район. Спасибо всем неравнодушным за помощь», – поделился боец с позывным Зубр.

Он находится в зоне СВО с первых дней мобилизации. Несмотря на то что в рамках мобилизации его не призывали, мужчина добровольцем отправился защищать Родину. Его грудь украшают высокие государственные награды, в том числе медаль Жукова.

Представители «Боевого братства» в свою очередь выразили готовность и дальше оказывать помощь военнослужащим, а также активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

«Мы рады, что наша поддержка помогает бойцам вдали от малой родины. «Боевое братство» – это не только волонтеры, доставляющие гуманитарный груз к линии фронта. Это весь район, все неравнодушные люди: от самых маленьких, которые пишут трогательные письма, до взрослых, которые, не считаясь со временем, готовят еду, вяжут, шьют, плетут сети, заливают свечи. Именно так, все вместе, мы приближаем нашу общую победу», – отметил руководитель «Боевого братства» Зиннур Мутагиров.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.

Бойцы задали главе района вопросы, касающиеся быта их родных и близких. Дамир Ишкинеев заверил, что забота о семьях военнослужащих остается одной из первостепенных задач муниципалитета, пожелал бойцам хорошего отпуска, сил и здоровья и выразил надежду на их скорейшее возвращение домой с победой.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.

Фото из архива «Нурлат-информ».

по теме Волонтеры Нурлатского района отправили в зону СВО около 5 тыс. пакетиков чая
Волонтеры Нурлатского района отправили в зону СВО около 5 тыс. пакетиков чая
по теме Поэт из Нурлата Александр Арзамасцев побывал на передовой с гуманитарной миссией
Поэт из Нурлата Александр Арзамасцев побывал на передовой с гуманитарной миссией
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

5 февраля 2026
Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

5 февраля 2026