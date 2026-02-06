«Вас ждут с победой!»: глава Нурлатского района встретился с бойцами СВО в отпуске

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев встретился с бойцами СВО, прибывшими в краткосрочный отпуск. Военнослужащие из полков 1233, 1234 и 37 вместе с представителями Нурлатского отделения «Боевого братства» побывали на встрече с руководством района.

Дамир Ишкинеев лично поприветствовал каждого бойца, поблагодарил их за мужество, стойкость и верность долгу, подчеркнув, что район всегда готов оказать всестороннюю поддержку.

«Нурлатская земля гордится своими сыновьями. Вы наша гордость, и наша святая обязанность – поддерживать вас и ваши семьи. Знайте, что здесь, дома, о вас помнят, вами дорожат и вас ждут с победой», – отметил он.

В ходе встречи бойцы рассказали о боевых буднях, товарищах и обстановке на фронте. Они подчеркнули, что чувствуют поддержку земляков и это придает им сил в непростом ратном труде.

«Поддержка земляков для нас очень важна. Каждый приезд волонтеров приносит тепло родного дома, согревает и дает уверенность, что с нами весь район. Спасибо всем неравнодушным за помощь», – поделился боец с позывным Зубр.

Он находится в зоне СВО с первых дней мобилизации. Несмотря на то что в рамках мобилизации его не призывали, мужчина добровольцем отправился защищать Родину. Его грудь украшают высокие государственные награды, в том числе медаль Жукова.

Представители «Боевого братства» в свою очередь выразили готовность и дальше оказывать помощь военнослужащим, а также активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

«Мы рады, что наша поддержка помогает бойцам вдали от малой родины. «Боевое братство» – это не только волонтеры, доставляющие гуманитарный груз к линии фронта. Это весь район, все неравнодушные люди: от самых маленьких, которые пишут трогательные письма, до взрослых, которые, не считаясь со временем, готовят еду, вяжут, шьют, плетут сети, заливают свечи. Именно так, все вместе, мы приближаем нашу общую победу», – отметил руководитель «Боевого братства» Зиннур Мутагиров.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.

Бойцы задали главе района вопросы, касающиеся быта их родных и близких. Дамир Ишкинеев заверил, что забота о семьях военнослужащих остается одной из первостепенных задач муниципалитета, пожелал бойцам хорошего отпуска, сил и здоровья и выразил надежду на их скорейшее возвращение домой с победой.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.