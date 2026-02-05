news_header_top
СВО 5 февраля 2026 15:13

Поэт из Нурлата Александр Арзамасцев побывал на передовой с гуманитарной миссией

Поэт из Нурлата Александр Арзамасцев вместе с волонтерами организации «Боевое братство» посетил зону проведения специальной военной операции, где встретился с земляками – участниками СВО. Для своей первой поездки на передовую он взял отпуск на основном месте работы.

Арзамасцев сопровождал гуманитарный груз на всем пути – от погрузки до передачи помощи военнослужащим.

«Этот путь я прошел от начала погрузки гуманитарного груза до передачи каждой коробки нашим землякам. Поездка стала для меня очень интересной и познавательной: своими глазами увидел те места, где проходили бои, деревни, которых уже нет, выжженные посадки, разбитые от снарядов здания и автомобили. Мы посетили и те места, где пали наши земляки, почтив их память», – рассказал поэт.

В ходе гуманитарной миссии он встретил знакомых, а также узнал, что некоторые из военнослужащих знакомы с его творчеством.

По итогам поездки члены «Боевого братства» официально приняли Александра Арзамасцева в ряды организации.

«Поездка оставила неизгладимые впечатления. Думаю, свои мысли и чувства я изложу в новых стихах. Некоторые строчки записывал уже по дороге домой», – отметил он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой

Фото предоставлены «Боевым братством».

