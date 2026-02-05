Волонтеры Нурлатского района отправили в зону СВО около 5 тыс. пакетиков чая

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Волонтерская группа «Чай солдата» из села Вишневая Поляна Нурлатского района за два месяца подготовила и отправила в зону специальной военной операции порядка 5 тыс. пакетиков чая.

Инициатива стартовала в конце прошлого года. Жителям села, которые с начала специальной военной операции активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи своим землякам, хватило одного призыва.

Односельчане сразу поддержали предложение заведующей сельским клубом Зои Исаевой.

Сегодня работа в клубе идет практически ежедневно. В состав волонтерской группы входят и участники местного ансамбля «Вишневая рапсодия», поэтому фасовка чая проходит под патриотические песни – незаметно растет и объем готовой продукции. Волонтеры не считаются со временем, главное, чтобы было сырье.

Его, как говорят сами участники, собирают всем миром: жители приносят чай, целебные травы, помогают и финансово.

«Мы отдельно упаковываем по 50 фильтр-пакетов, добавляем сладости – печенье, вафли, конфеты, варенье. В каждую упаковку кладем тематические значки и сувениры-чебурашки, которые делаем вместе с молодежью села в рамках клубной деятельности. По вечерам собираемся с юными патриотами. Так хочется передать бойцам частичку домашнего тепла, чтобы они чувствовали нашу поддержку и знали: о них думают», – рассказала Зоя Исаева.

Волонтером группы стала и Таисия Чернова, переехавшая в Вишневую Поляну из Самарской области четыре года назад. Сейчас на специальной военной операции находятся четыре близких для нее человека – зять и племянники. По ее словам, она хорошо понимает, насколько важны для бойцов внимание и поддержка, поэтому активно участвует в различных акциях помощи.

«Мой зять с первых дней находится на специальной военной операции. Недавно приезжал в краткосрочный отпуск, рассказывал о тяжелых условиях службы. Мы переживаем, молимся за каждого бойца, чтобы все они живыми и невредимыми вернулись домой», – поделилась Таисия Чернова.

Жители Вишневой Поляны с каждой гуманитарной поездкой, организуемой волонтерскими объединениями района, стараются передать на передовую и дополнительную помощь – теплую одежду, носки, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Небольшое село с большим сердцем вместе со всей страной вносит свой вклад в общее дело и приближает победу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

