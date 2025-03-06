Варакин: «Пять участковых лесничеств района снабжают семьи бойцов дровами»

В Верхнеуслонском районе РТ прошло совещание, на котором подвели итоги работы Приволжского лесничества и районного лесхоза за 2024 год. В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров и глава района Евгений Варакин.

Основной доклад представил руководитель – лесничий Ильназ Абдуллин, который отметил, что, помимо работы по защите и восстановлению лесов, коллектив выполняет важную социальную миссию – оказывает поддержку семьям участников СВО.

«Мы понимаем, что наши защитники на передовой, а их семьи здесь, дома, не должны оставаться без внимания. Мы продолжаем обеспечивать их дровами, и эта работа не прекратится», – отметил Абдуллин.

По итогам выступления Равиль Кузюров подчеркнул важность как природоохранных, так и социальных задач.

«Вы проделали большую работу. Впереди пожароопасный сезон, к которому нужно тщательно подготовиться. Но не менее важно, что вы поддерживаете наших бойцов и их семьи. Это достойный вклад в общее дело», – отметил министр.

Глава района Варакин поблагодарил лесничих за их труд и подтвердил, что власти продолжат помогать семьям участников СВО.

«Все пять участковых лесничеств района бесперебойно снабжают семьи наших бойцов дровами. Мы понимаем, что в непростых условиях они нуждаются в особой поддержке, и эта работа должна быть продолжена в 2025 году», – заявил он.

На совещании также обсудили планы на следующий год, среди которых: охрана и восстановление лесов Верхнеуслонского района, повышение их продуктивности, подготовка к пожароопасному периоду и дальнейшая социальная поддержка семей военнослужащих СВО.

Лесничество остается не только надежным защитником природы, но и важной опорой для тех, кто защищает Родину.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого