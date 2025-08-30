«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, хедлайнер праздничного концерта в честь Дня Республики Татарстан и Дня города Казани, дала интервью «Татар-информу» перед своим выступлением. Певица рассказал о теплых впечатлениях от столицы Татарстана и ответила на вопросы о творческих планах.

По словам артистки, для нее возвращение в Казань стало особенно волнующим после недавнего участия в фестивале «Новая волна». Буланова отметила, что для нее большая честь быть приглашенной на такое масштабное событие.

«Ранее на концерте я говорила, что восхищаюсь Казанью, ухоженностью города, обустройством, красотой. Я очень рада, что нас позвали на празднование Дня Республики Татарстан и Дня города», – сказала артистка.

При этом Буланова отметила, что Казань покоряет ее своей ухоженностью и прекрасна в любое время года.

«Вам очень повезло, что вы живете в этом городе! Мне кажется, это большая гордость. Мы были здесь и зимой. Но как раз снежных завалов мы здесь не наблюдали – везде было чисто и как-то уютно. Летом Казань просто потрясающая. Разочарований абсолютно нет, с каждой поездкой в Казань – всё больше очаровываемся», – сказала певица.

Что же касается национального колорита, то из любимых блюд татарской кухни Буланова отметила чак-чак, но уточнила, что из-за диеты не смогла позволить себе другие гастрономические изыски.

В сегодняшнее выступление Буланова пообещала включить хорошо известные публике хиты. Поклонникам новых релизов придется немного подождать, но работа над новым материалом, по ее словам, активно ведется.

«Новинок сегодня не будет, но в целом скажу, что записываю много нового материала сейчас. Есть надежда, что что-то из него станет хитом», – анонсировала певица.

Завершила интервью Татьяна Буланова пожеланиями жителям и гостям Татарстана: «Я бы хотела пожелать всем любви, здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия, спокойной жизни. Чтобы все намеченное – обязательно исполнялось».