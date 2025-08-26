Татьяна Буланова о «Новой волне»: Казань ближе, в Сочи ехать дальше

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Певица Татьяна Буланова прокомментировала переезд конкурса «Новая волна» из Сочи в Казань. Своим мнением она поделилась с журналистами на красной дорожке фестиваля.

«Во-первых, Казань ближе. В Сочи ехать дальше. Я была бы довольна, если бы потом, как-нибудь, "Новая волна" переехала в Санкт-Петербург, вообще было бы поближе к дому», – сказала певица.

Буланова подчеркнула, что Казань – потрясающий город. По ее словам, за прошедший год она была здесь два раза, а сейчас – третий. Кроме того, через несколько дней приедет и в четвертый раз.

«Город очень красивый, замечательный. В прошлом году были зимой. Когда наш город был завален снегом, здесь все было чисто и убрано. Я хочу сказать руководству большое спасибо за такое состояние города, в котором вы живете», – подчеркнула певица.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.