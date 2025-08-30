У «Чаши» тысячи гостей: как проходит празднование Дня республики на главной площадке

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Масштабная праздничная программа в честь 1020-летия Казани и Дня Республики Татарстан стартовала у Центра семьи «Казан». Празднество началось в 15.00, площадка у «Чаши» уже заполнилась тысячами горожан и гостей столицы.

«Посмотрите, какая Казань, как наша республика расцвела, как она красива. Я вам всем желаю здоровья, счастья, благополучия, мирного неба», – обратился к собравшимся с приветственной речью начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Открыл программу вечера зажигательный сет от DJ DIMAMOLOTOV, после которого на сцену один за другим выходили казанские артисты: группы «2IZI» и «Пару ночей», исполнители Raida Shay, Алина Шарипжанова, капелла Дмитрия Железнова и многие другие. Особой торжественности моменту добавила церемония вручения паспортов молодым гражданам России.

Пока на главной сцене выступают артисты, гости праздника погружаются в творчество, знакомятся с армейским бытом и развлекаются на многочисленных интерактивных площадках.

Одной из ключевых точек мероприятия стала патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». Рядом с концертной сценой развернулись армейские палатки, где любой желающий мог не только увидеть выставку стрелкового оружия, но и под руководством инструкторов попробовать свои силы в сборке-разборке автомата или стрельбе в тире.

Параллельно с патриотической акцией около «Чаши» работают многочисленные творческие мастер-классы. Для детей организованы развлечения с ростовыми куклами и гигантскими раскрасками. Волонтеры проводят мастер-классы по плетению браслетов и бус.

Кульминацией вечера станут выступления хедлайнеров. Ровно в 20.00 на сцену выйдет Татьяна Буланова, а вслед за ней ожидается выступление Хора Турецкого.

Ровно в 22.00 небо над Казанью озарится яркими вспышками праздничного салюта.