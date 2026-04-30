Валовая прибыль КАМАЗа по РСБУ в первом квартале выросла в семь раз

Валовая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ в I квартале 2026 года увеличилась в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025-го – до 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом общая выручка по итогам января – марта текущего года снизилась на 14,7% в годовом выражении, до 49,4 млрд рублей. В свою очередь чистый убыток уменьшился с 12,5 млрд рублей в I квартале прошлого года до 9,2 млрд рублей в I квартале этого.

Улучшение ситуации на предприятии объяснили дальнейшим усилением позиций КАМАЗа на рынке, в том числе и благодаря расширению продаж нового модельного ряда автомобилей К5. «Только в общих продажах проникновение К5 выросло в 1,4 раза: с 9% до 13%», – подчеркнули в пресс-службе.

На автогиганте также отметили, что на финансовый результат положительно повлияла и реализуемая компанией программа по повышению эффективности производственных и управленческих процессов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ сохранит пятидневку в мае благодаря росту заказов и новым контрактам.