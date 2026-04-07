Рынок рухнул слишком быстро: КАМАЗ – о том, когда наступит «свет в конце тоннеля»

Рынок грузовых автомобилей в России переживает не лучшие времена – в первом квартале этого года продажи упали почти на треть. При этом КАМАЗ упрочил позиции, заняв почти 35% рынка. Из-за чего снижаются продажи грузовиков и в какую сторону «поедет» рынок в ближайшем будущем – в материале «Татар-информа».





КАМАЗ занял треть рынка

Российский рынок грузовых автомобилей в первом квартале 2026 года показал снижение на 30%. В январе – марте 2026 года на учет встало около 9 тыс. грузовиков, сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем канале в мессенджере MAX.

При этом КАМАЗ упрочил позиции, заняв почти 35% рынка, – за три месяца продано 3,1 тысячи тяжелых «КАМАЗов». Тем не менее продажи у автогиганта все равно снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если мы смотрим на российский рынок, то нужно понимать, что он очень цикличен и длина этого цикла занимает 6-7 лет. Сегодня мы находимся на ниспадающей стороне этого холма, поэтому ничего странного не происходит. Странно и необычно только то, с какой скоростью рынок потерял почти половину в 2025 году», – заявил директор департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль в корпоративном интервью, которое сегодня выложила пресс-служба КАМАЗа.

Он выделил несколько основных причин такого падения.

В 2022 году государство, чтобы избежать шока для экономики, когда западные компании отказались поставлять грузовики, открыло границы для ввоза техники, в том числе китайского автопрома, и снизило требования по сертификации и защите рынка, которые были на тот момент. Это позволило избежать шока. Но, как у любого сильного лекарства, у него есть побочные эффекты. Одним из таких эффектов стал практически бесконтрольный ввоз автомобилей в страну. Только за 2024 год было ввезено более 85 тыс. единиц грузовиков. Это привело к тому, что склады оказались забиты.

Кроме того, на деятельности транспортных компаний сказалась очень высокая ключевая ставка. Это привело к консолидации на рынке транспортных компаний и росту кэптивных парков для крупных ретейлеров электронной торговли.

«Надеемся, что тренд на рынке переломится»

Тем не менее Мигаль отметил положительные тенденции на рынке, а также выделил ряд факторов, которые в перспективе позитивно отразятся на продажах грузовиков.

«Переходя к позитиву, можно сказать, что начиная со второй половины 2025 года мы наблюдаем стабильное снижение темпов падения рынка, и надеемся, что рынок переломит свой тренд и начнет возвращаться к нормальному состоянию», – заявил он.

Еще одним фактором, который серьезно влияет на российский рынок, Мигаль назвал устаревание парка.

«Феномен заключается в том, что при аномальных закупках в 2023-2024 годах все равно 42% рынка – это автомобили старше 15 лет, а это свыше 800 тыс. автомобилей. И на этом строится наше видение того, что свет в конце тоннеля есть», – сказал он.

По прогнозам эксперта, продажи начнут набирать обороты со снижением ключевой ставки хотя бы на 2-3 процентных пункта.

«15% (ставка ЦБ на данный момент, – прим. Т-и) сильно в картине мира ничего меняет. Положительно на динамику рынка начнет действовать ставка в 12-13%, и то не сразу. Потому что экономике потребуется время, чтобы набрать ход. Мы ожидаем, что в 2027 году начнется новый суперцикл устройства рынка», – заявил он.

«Центр новых идей сместился в Китай»

Мигаль подчеркнул, что в последние годы меняется не только рынок, но и требования от потребителей. «Меняются критерии, по которым выбирают автомобиль и понятие комфорта. Он все больше смещается на функциональную организацию кабины, выдвигаются новые требования к ТТХ, в том числе и с точки зрения комфорта и так далее», – отметил он.

По его словам, хорошо организованная кабина в грузовике повышает производительность сотрудника, то есть становится инструментом ведения бизнеса, а не просто одной из составляющей автомобиля. «Все эти изменения приводят к тому, что удовлетворить потребности может только новый автомобиль. У нас это линейка К5», – подчеркнул Мигаль.

Он также рассказал, что в последние годы новые технологии в автомобилестроении все чаще принадлежат китайским компаниям, однако «если говорить о честной конкуренции, то с «китайцами» можно успешно конкурировать», что подтверждает рост доли КАМАЗа на отечественном рынке.

«Уход западных производителей никак не повлияет на источник идей. Стало очевидно, что центр новых технологий сместился из Европы в Китай», – заявил Мигаль.

«Российская инженерная школа конкурентна в мире на любом уровне»

Среди обязательных шагов для успешных продаж он выделил: внесение улучшающих элементов, работу с потребителем, понимание работы перевозчиков, формирование сознания потребителей и понимание их требований.

«Российская инженерная школа конкурентна в мире на любом уровне. Поэтому мы полноценные игроки на рынке. Если брать КАМАЗ, то он, безусловно, лидер российской промышленности», – заключил эксперт.