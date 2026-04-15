Экономика 15 апреля 2026 10:48

КАМАЗ сохранит пятидневку в мае благодаря росту заказов и новым контрактам

Фото: официальный канал Пресс-службы ПАО "КАМАЗ" в MAX

КАМАЗ продолжит работу в режиме пятидневной рабочей недели в мае этого года, сообщается в канале автогиганта в MAX.

«Ряд успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в мае», – говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор компании Сергей Когогин подписал приказ, по которому в мае камазовцы будут работать 18 дней с учетом праздничных и выходных дат.

В частности, нерабочими днями станут 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и 27 мая (Курбан-байрам).

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

