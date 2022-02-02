Валиева исполнила четверные прыжки на тренировке перед ОИ, Щербакова и Трусова упали

Чемпионка России и Европы Камила Валиева чисто исполнила сложные элементы на официальной тренировке перед Олимпиадой в Пекине. А ее партнерши по сборной России допустили падения. Подробностями с прокатов поделился телеграмм-канал «Лапидарность».

Камила Валиева из четверных прыжков чисто исполнила сальхов и дважды тулуп. Кроме того, уроженка Казани смогла чисто «приземлить» тройной аксель.

Другие российские фигуристки, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине, Александра Трусова и Анна Щербакова допустили падения на тренировке. Щербакова упала с четверного флипа, но сумела исполнить другой четверной элемент – лутц. Александра Трусова упала с четверного сальхова, но сумела выполнить флип и дважды лутц.

Ранее известный комментатор и легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала России проблемы с судейством на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.